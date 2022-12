Dalla Calabria, la fragranza del Pane Timpa

L’Arte del Grano, in provincia di Catanzaro, è un panificio di famiglia, nato in un laboratorio casalingo e oggi esempio di quella nuova generazione di panificatori che contribuiscono alla diffusione della nuova cultura gastronomica calabrese. Il merito va ascritto ad Anna e Salvatore Pittelli, che stanno portando avanti il progetto della madre Valeria impostato vent’anni fa.

Il Pane Timpa arriva in tutta Italia nella confezione pensata per Natale

Un mestiere antico

Tra i punti fermi, artigianalità “con consapevolezza”, che significa fare ogni giorno una scelta sulla selezione delle materie prime, su come lavorarle, rispettandone i tempi e continuità: un mestiere antico che si evolve, migliorando il prodotto attraverso nuove tecniche e tecnologie. E grazie all’impegno delle nuove generazioni.

Il pane di una volta

Per questo Natale Anna e Salvatore Pittelli hanno deciso di riportare sulle tavole di tutta Italia il pane di una volta, da un chilo perché il pane va condiviso. È nato così “Timpa”, un pane semplice con finocchietto selvatico e pomodori secchi, perfetto come centrotavola profumato e ricco di sapori. O da regalare, perché il pane è da sempre un atto di amore, generosità che riscopre usi e costumi quasi primordiali e con l’e-commerce di L’Arte del Grano, Timpa arriva in tutta Italia nella confezione pensata per i doni di Natale, insieme al biglietto dove personalizzare un messaggio di auguri e affetto.

Timpa, pane da un chilo, arricchisce anche la tavola

Crosta croccante, mollica morbida

Il Pane Timpa è ottenuto con farina di grani antichi – Verna e Cappelli – coltivati nell’altopiano della Sila Grande, che si estende in Calabria tra le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro; un lievitato dalla crosta croccante e dalla mollica morbidissima, destinato a conservare le qualità nel tempo. L’impasto è arricchito da pomodori secchi calabresi essiccati sotto il sole e finocchietto selvatico raccolto nella “Timpa Davolese”, la campagna del paese di Davoli in cui nasce il forno di Valeria.

Un negozio virtuale da visitare

Grazie allo shop virtuale i prodotti tipici di L’Arte del Grano arrivano nelle case di tutta Italia in poco tempo, ancora freschi e fragranti come appena fatti. La linea di pane, oltre a Timpa, vede due prodotti principe, il Pane Brunetto, con semola di grano duro e orzo, e il Pane Valeria, sempre con semola di grano duro e fatto lievitare per più di 24 ore. Da segnare in agenda anche i Tarallini artigianali stesi a mano e a lievitazione naturale, nelle versioni all’olio evo calabrese, al finocchietto, al peperoncino, al sesamo e in quelle dolci al vino e agli agrumi, con spremuta e buccia di agrumi calabresi. Presenti anche crackers ai 9 cereali e grissini semplici o ricoperti di sesamo.

Un e-shop che attende solo di essere visitato.



L’Arte del Grano

via Nazionale 167 - Montepaone Lido (Cc)

via Cassiodoro 54/A – Davoli Marina (Cz)

Tel 0967 227670