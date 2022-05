La Scrocchiarella di AB Italmill si allarga: nuovo formato, stesso gusto

Scrocchiarella è un prodotto d'eccellenza nell'ambito delle basi precotte abbattute. Così a Cibus AB Italmill, divisione di AB Mauri, ha deciso di consacrarla definitivamente.

Scrocchiarella di AB Italmill a Cibus 2022

«Siamo a Cibus per consacrare Srocchiarella, la nostra linea di basi precotte abbattute - ha raccontato Matteo Bosio, tecnico commerciale del canale pizzeria di AB Italmill - È un prodotto d'eccellenza che realizziamo con lievito naturale prodotto da noi e con un lungo processo di fermentazione. Scrocchiarella poi è sempre stesa a mano».

Qualità che negli anni hanno portato grandi soddisfazioni all'azienda e ottime risposte dal mercato. AB Italmill ha quindi di volta in volta ampliato la sua proposta sul tema e avviato progetti specifici, come Preferite. «Si tratta di una raccolta di interpretazioni della Scrocchiarella fatte da cuochi e pizzaioli che usano il nostro prodotto e lo abbinano con le eccellenze del made in Italy», ha aggiunto Bosio.

Matteo Bosio

A Parma Scrocchiarella cresce ancora. AB Italmill ha infatti presentato la versione 54x20 della Scrocchiarella Sandwich. «Un formato versatile e prestante, adatto a tutti gli utilizzi», ha concluso Bosio.