Dr. Schär, da cent'anni riferimento per il gluten free

Nata nel 1922, Dr. Schär, azienda altoatesina con sede a Postal, è uno dei punti di riferimento per chi soffre di celiachia e in generale per chi cerca alimenti gluten free, affiancando all'aspetto della salute anche la costante ricerca del gusto. A Cibus Dr. Schär ha messo in mostra diverse novità.

Dr. Schär, alimenti senza glutine a Cibus

«La nostra azienda copre trasversalmente diverse categorie del food, dall'ambient al frozen food - ha raccontato William Galletti, responsabile commerciale Gdo - Dal pane sostitutivo ai biscotti, dalle farine fino ai primi piatti e le pizze surgelate, oltre a basi di preparazione, sempre senza glutine».

William Galletti

Dr. Schär a Cibus si è concentrata su alcuni dei trend che stanno caratterizzando questo periodo. Ha presentato quindi i suoi taralli, adatti sia per aperitivi casalinghi sia come snack da portare in giro o al lavoro. Non solo: alla fiera di Parma ha portato i suoi preparati per pancake, waffle e brownie. Ci sono poi gli gnocchi agli spinaci, che affiancano i già esistenti gnocchi classici gluten free, e la Milk Cake, una merendina per bambini che oltre che essere senza glutine è anche senza lattosio.