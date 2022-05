Molino Pasini, conoscere i giovani per pensare alle farine del futuro

Molino Pasini è un'azienda storica. Nata in provincia di Mantova, lavora nel mondo della farina da ormai quattro generazioni ed esporta in 60 Paesi nel mondo. I suoi prodotti, in origine rivolti soprattutto agli artigiani panificatori, oggi sono al servizio anche di pizzaioli, pasticceri e di chi si occupa di pasta fresca. Per continuare a crescere è però necessario anticipare i tempi e per farlo Molino Pasini ha scelto la strada del dialogo con i giovani.

Molino Pasini parla alla iGeneration

L'attenzione al mondo dei giovani ha preso la forma de Il Mugnanio, una rivista nata proprio da uno studio fatto sulla iGeneration, la generazione composta dai nati tra il 1997 e il 2012, e che Molino Pasini presenta a Cibus. «Sono loro il futuro della nostra azienda - ha spiegato Gianluca Pasini, amministratore delegato - Abbiamo voluto provare a capire come pensassero del mondo del food, della qualità e delle filiere che ci stanno dietro. Ne sono uscite sorprese interessanti, tendenze a cui ispirarci per creare prodotti in linea con le loro idee e con le loro aspettative».