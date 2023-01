Non solo pizza, Molino Vigevano volge lo sguardo anche alla pasticceria

Molino Vigevano, brand del Gruppo Lo Conte e leader di mercato nel segmento delle farine dolci e salate, è presente a Sigep 2023. Una 44° edizione alla scoperta delle ultime novità, innovazioni e tendenze del Foodservice dolce, dalle materie prime ai macchinari. L'azienda è presente nel padiglione B7, stand 121 dove in questi giorni sta presentandoun’esposizione e degustazione di prodotti del proprio assortimento che meglio interpretano le emergenti richieste di gusto del mercato.

L’obiettivo di Molino Vigevano in merito alla partecipazione al Sigep di quest’anno, è quello di enfatizzare il concetto di gusto a 360° con uno sguardo attento alla sua evoluzione in chiave futura. L’azienda che fa della qualità il proprio mantra intende interpretare il futuro attraverso un approccio orientato al gusto in nuovi mercati, primo fra tutti il mondo della pasticceria professionale. All’interno dello stand c'è l’opportunità di sperimentare in prima persona il concetto di gusto del futuro applicato su pizza napoletana e pinsa romana proposte in chiave moderna, lievitati come panettone, colomba, croissant e molto altro e inoltre pani e focacce prodotte con farine integrali o ricche di semi.

Elisabetta Sacchi, senior brand manager di Molino Vigevano, ha presentato così le novità dell'azienda per la fiera di Rimini: «Tutte le nostre farine sono ricche di germe di grano vitale, un processo brevettato che solo noi abbiamo e addizioniamo alla nostra farina. Nello specifico quest'anno abbiamo portato la nostra idea di gusto associata al mondo della pizza, ma questa volta anche con uno sguardo rivolto al mondo della pasticceria. Infatti, il nostro Molino ha una vasta e ricca gamma di farine che ricoprono le varie esigenze del pasticciere».

Molino Vigevano

Via dell'Artigianato, 5, 27020 Torre D'Isola (Pv)

Tel. 0384298479