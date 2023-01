Esmach al Sigep con un intera linea di prodotti certificata AVPN

Uno stand completamente rinnovato, una gamma di attrezzature completa e all’avanguardia, un programma ricco di eventi pensati per permettere ai professionisti dell’arte bianca di lavorare con il lievito madre della tradizione, ma con tutti i vantaggi della tecnologia di oggi. Durante i cinque giorni di Sigep, allo stand di Esmach sono stati attivi due laboratori dedicati al pane, alla pizza e alla pasticceria, nei quali si sono alternati Masterclass con grandi professionisti del mondo dei lievitati: i visitatori hanno avuto così modo di vedere nel concreto ricette e prodotti innovativi.

Tra gli ospiti sono stati presenti vincitori di premi prestigiosi e premiati da Gambero Rosso, come: Giuseppe Ferranti, Ezio Marinato, Luca Montersino, Patryk Nowakowski, Simona Paolino, Corrado Scaglione, Matteo Trapasso, Matteo Valentini, Aurora Zancanaro, e molti altri ancora. Il tutto coordinato dai professionisti dell’Arte Bianca Esmach: Stefano Bongiovanni, Michele Cellamaro, Salvatore De Rinaldi, Simone Grazia e Cristian Zaghini.

Esmach, da sempre al fianco dei professionisti dell’arte bianca e della lievitazione con soluzioni in grado di semplificare il lavoro senza rinunciare alla qualità dei prodotti finiti, è presente in fiera con l’intera linea di prodotti che ha conseguito l’approvazione AVPN, l’associazione fondata a Napoli nel 1984 che promuove e tutela, in Italia e nel mondo, la Vera Pizza Napoletana. Un attestato che garantisce sia le materie prime sia le attrezzature, avvalorando tutta la filiera.

Tra le attrezzature certificate e brevettate, il GL Easy, il generatore di lievito madre liquido che conferisce fragranza, leggerezza e aroma al prodotto; la SPI AI, l’impastatrice a spirale a vasca fissa con pannello comandi “AI” che consente, grazie alle tante possibilità di connessione, WiFi e LAN, di usufruire dell’assistenza tecnica e della diagnostica online, in modo intuitivo, semplice e smart. Ancora il Climother Easy per gestire il processo di lievitazione dell’impasto a Lievito Madre e non solo, che consente di ridurre le ore del 50%. Infine, il forno elettrico Bake Stone Climother, completamente rinnovato e in linea con i parametri prescritti dallo Statuto AVPN per guadagnarsi l’ambita certificazione: rispettare una temperatura di almeno 450° per la cottura pizza e cuocerla in circa 60-90”, operando a ciclo continuo come un forno a legna.

