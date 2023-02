Dal PanPiuma al Tramezzino Venezia: le novità di ArteBianca

Quando si parla di arte bianca ci si riferisce usualmente al complesso di operazioni legate alla preparazione del pane e della pizza ed all’utilizzo della farina per i prodotti dolciari da forno e per altri tipi di pasta alimentare. Nel nostro caso invece ArteBianca, scritta come unica parola, è una società con sede a Venezia Marghera in via Del Trifoglio.

Massimiliano Anzanello

PanPiuma: il pane morbidissimo senza crosta

La sua storia è iniziata nel 1968 grazie ad un’intuizione del fondatore Adriano Anzanello, che ha immesso sul mercato il pane da tramezzini. Una novità assoluta che in poco tempo ha rivoluzionato il modo di utilizzare il pane senza crosta in risposta alle esigenze del mercato e ai nuovi stili di vita. Il percorso aziendale è punteggiato di innovazione e prodotti unici che le hanno fatto compiere salti importanti di qualità. Il più significativo nel 2010 con il lancio della linea PanPiuma, un pane senza crosta unico nel suo genere per ingredienti e qualità. Un pane leggero e delicato che ha scatenato anche la fantasia di grandi chef e la golosità di tanti bambini che ogni giorno lo utilizzano per le loro merende

«Oggi ArteBianca Srl - dice l’amministratore delegato Massimiliano Anzanello - è un’azienda solida e matura con brand leader di categoria ed un fatturato annuo che raggiunge i 32 milioni di euro contro i sei del 2012. Nello stabilimento di Marghera di 110mila metri quadri di superficie lavorano 85 persone. Siamo presenti in tutta Italia, nelle grandi catene di ipermercati e supermercati e per un 15% del fatturato anche all’estero, in particolare Francia, Olanda, Belgio, Croazia e Spagna».

PanPiuma, la linea biologico

Tramezzino Venezia: un prodotto innovativo pensato per l’export

Recentemente proprio per l’export è stato lanciato il “Tramezzino Venezia”. Un prodotto innovativo che si fa portavoce del buon gusto italiano con una ricetta speciale che garantisce morbidezza e gusto ad ogni fetta. Il packaging ricercato ricorda l’arte ed i colori veneziani.

«Voglio sottolineare che i nostri prodotti - continua Anzanello - sono tutti di alta qualità e pensati per rendere ogni esperienza gastronomica piacevole e sostenibile. Questo per noi è qualcosa di imprescindibile, un obiettivo inderogabile, al pari del costante miglioramento delle performance energetiche delle linee produttive e una riduzione dell’impatto ambientale».

PanPiuma: leggero, con pochi ingredienti e tutti certificati

Una delle caratteristiche più importanti di Pan Piuma è quella di essere un pane approvato dai nutrizionisti. Nella sua versione PanPiumino, pensata per i più piccoli, è ideale in ogni momento della giornata, dalla colazione al pranzo, dalla merenda alla cena.

«PanPiuma - prosegue Anzanello - è realizzato con pochi ingredienti, tutti naturali ed olio di oliva. Per questo motivo è anche ideale per la fase di crescita dei bambini, per chi soffre di intolleranze al lattosio e per una alimentazione vegana. Infatti, è privo di lattosio ed è senza zuccheri, coloranti, conservanti ed additivi ed è il pane con meno sale presente sul mercato».

Le linee Pan Piuma

PanPiuma viene commercializzato in sei formati: Classico da 400 grammi, Bio da 400 e 300 grammi, Arrotolabile da 250 grammi, Party (con 10 morbide fette ideali per preparare tartine, rotolini e sandwich per una festa, un party o una cena) e Pocket da 150 grammi.

In particolare, la linea Classica ha quattro referenze: grano tenero, grano duro, integrale con crusca e fiocchi di cereali. Stesse tipologie anche per la Bio da 400 grammi. La linea Bio da 300 grammi ha invece tre referenze: Farro, Kamut e PanPiumino. Quest’ultimo, pensato per i bambini, si presenta con fette più piccole e leggere e con meno calorie (solo 50Kcal per fetta). Inoltre il 9% di semola di grano duro, conferisce al prodotto golosità e gradevolezza senza l’aggiunta di zucchero. Un pane straordinario che si è aggiudicato il Quality Award 2023, un riconoscimento che coinvolge i consumatori italiani attraverso un’esperienza sensoriale completa.



Arte Bianca Srl

