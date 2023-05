Molini Pivetti presenta la Linea Special, le farine per ogni tipologia di pizza

Novità in casa Molini Pivetti, l’azienda di Renazzo (FE) fondata nel 1875 e guidata oggi dalla quinta generazione della famiglia Pivetti, presenta all’universo Horeca un’importante novità per quanto riguarda l’invitante mondo della pizza: la Linea Special. Si tratta di una gamma di farine fortemente innovativa, che accoglie ben 5 referenze specifiche: Nafavola (in due varianti), Sorbole, Maggica e Incanto. Sono prodotti di altissima qualità che omaggiano la pizza in tutte le sue varianti; nati dallo studio, il know-how e l’esperienza di un team di professionisti e pensati per realizzare ogni tipologia di pizza, di diverse regioni italiane, dal nord al sud d’Italia.

Molini Pivetti, azienda di Renazzo (FE) fondata nel 1875

La Linea Special e le sue 5 referenze

«Dietro la nuova linea di farine c’è un grande lavoro di ricerca ma anche di squadra. - sottolinea Tonia Sorrentino, responsabile marketing di Molini Pivetti - A partire dal Progetto Foodservice rivolto agli operatori professionali, Molini Pivetti ha riunito un gruppo di formazione ed esperti, sotto la guida del proprio team di tecnici professionisti, per la creazione di 5 nuove referenze dedicate a quei pizzaioli che ricercano eccellenza, facile lavorabilità e massima resa del prodotto per un risultato fragrante e gustoso». Il “fiore all’occhiello” della nuova linea è certamente rappresentato da “Nafavola”, una farina di grano tenero Tipo 0 in due varianti, W270 e W320, unica nel suo genere e perfetta per ottenere un'autentica pizza Napoletana, tradizionale o innovativa.

"Nafavola 270" è una composizione studiata per ottenere un impasto leggero e scioglievole, dall’alveolatura sviluppata che garantisce una straordinaria esplosione del cornicione ed è consigliata per impasti diretti con 10-26 ore di lievitazione. "Nafavola 320", anch’essa ideale per la preparazione della pizza Napoletana, tradizionale e innovativa, ha una “forza” di W320 per donare resistenza ed elasticità durante l’impasto e una migliore struttura durante la lievitazione. È consigliata per impasti con 26-72 ore di lievitazione. "Incanto" è la farina di Tipo 0 con germe di grano specifica per preimpasto, studiata per preparazioni tipo biga, tipo poolish e per il rinfresco del lievito madre: un prodotto che permette di mantenere la giusta fermentazione dalle 18 alle 48 ore e che, con l’aggiunta di germe di grano, dona profumi incantevoli. Fa parte della linea Special anche la farina “Maggica”, Tipo 0, studiata per la pizza alla pala e in teglia, ad alte idratazioni e lunghe lievitazioni. Consigliata per impasti con 24-48 ore di lievitazione, “Maggica” è in grado di garantire un’ottima capacità di assorbimento e facilità di lavorazione, per una pizza croccante all’esterno e morbida all’interno. Infine, la farina Tipo 00 “Sorbole”: prodotta da grani selezionati esclusivamente italiani e consigliata per impasti con 3-24 ore di lievitazione, risulta ideale per dare vita a una pizza leggera, tirata e croccante, molto amata in Emilia.

Presentata la Linea Special

Vincenzo Iannucci, giovane e talentuoso maestro pizzaiolo, a proposito delle novità firmate Molini Pivetti dichiara: «Queste farine danno vita a una pizza scioglievole ed estremamente digeribile. Non solo in pizzeria, ma anche a casa: infatti, sono prodotti che sanno sposare con successo la formula asporto-delivery».

Molini Pivetti in fiera, si parte con TuttoFood

La linea Special sarà in degustazione nel corso dei principali eventi dedicati al settore Food: dall’8 all’11 maggio, Molini Pivetti sarà presente a TuttoFood, presso lo stand L01 - Hall 05, nel quartiere fieristico di Rho - Milano. Una manifestazione strettamente B2B, diventata un punto di riferimento internazionale per lo sviluppo del business di tutta la filiera del Food & Beverage.

Immancabile l’appuntamento a Tutto Pizza Expo, il Salone internazionale della pizza in programma dal 22 al 24 maggio 2023 proprio nella città partenopea, durante il quale le referenze “Nafavola” saranno protagoniste, con il coinvolgimento dei più abili pizzaioli napoletani.

Ancora, Molini Pivetti sarà in esposizione con la nuova Linea Special alle Fiere Internazionali del Food & Beverage, NRA Chicago dal 20 al 23 maggio e Anuga, a Colonia, dal 7 all’11 ottobre 2023.