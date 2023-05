Aria e Fioreglut Dolci, Mulino Caputo porta la tradizione napoletana a TuttoFood

Aria, la nuova nata in casa Mulino Caputo, sarà presentata a TuttoFood, la fiera di Milano in programma da lunedì 8 a giovedì 11 maggio. Assieme ad Aria, sarà presente in Fiera l’altra novità del Mulino napoletano: “Fioreglut Dolci”. Chi vorrà saperne di più e degustare i prodotti realizzati, per l’occasione, da grandi professionisti dell’arte bianca, può recarsi presso lo stand di Mulino Caputo (7P F14 G18). “Aria”, prodotta con pasta madre da grani dedicati, è una garanzia per la preparazione di gustose pinse, pizze alla pala e pizze in teglia. Consigliata per impasti ad alta idratazione, alveolati, leggeri, croccanti e di facile manipolazione. “Fioreglut Dolci”, miscela gluten free di farine ottenuta da materie prime selezionate, è l’ideale per i dolci ed è formulata per consentire la realizzazione di soffici torte e biscotti dallo straordinario sapore.

Aria e Fioreglut Dolci di Mulino Caputo

«Il nostro stand, a TuttoFood, sarà caratterizzato da mille colori, proprio come i vicoli di Napoli» racconta Antimo Caputo, amministratore delegato del Mulino di Napoli. «In questo viaggio ideale attraverso la città, ci accompagneranno noti e bravi pasticcieri, maestri dell’arte bianca e chef. Assieme a loro scopriremo il vicolo della pasticceria, in cui si sforneranno dolci tradizionali e contemporanei e il vicolo del senza glutine, con la nostra nuova farina dedicata: la Fioreglut Dolci. Quello dello street food, in cui gli chef utilizzeranno le nostre farine ai legumi per realizzare le specialità di cibo di strada partenopee. Il vicolo della pizza a portafoglio e tanto altro. Inoltre, si sforneranno pizze in teglia e pinse, grazie alla nuova protagonista di Mulino Caputo, la farina “Aria”. Bontà, tradizioni e nuove farine saranno il mood di questo atteso appuntamento milanese».

Mulino Caputo

Corso San Giovanni a Teduccio, 55, 80146 Napoli (Na)

Tel. 0817520566