Agnesi, incarto compostabile e grano da filiera certificata

Grazie al nuovo pack compostabile saranno eliminate 852 tonnellate di plastica

La collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche

Angelo Colussi e Carlo Petrini

Aumentare la quantità di incarti compostabili

partire dalla fine del mese di gennaio, sugli scaffali deie deidi tutta Italia,sostituirà gli attualicon quelli 100%. La nuova confezione della, dopo un processo di compostaggio industriale si trasformerà in terriccio impiegabile come fertilizzante del suolo: nasce dalla natura e torna nella natura.Con questa new entry, la percentuale di incarti sostenibile utilizzata dal Gruppo sale a oltre il 90% e la plastica si riduce all’8,5% e in termini di peso vengono. Le confezioni sono sostituite in parte dall'innovativo incarto derivato dal Mater-Bi, materia prima per ilrealizzata da una filiera di aziende made in Italy e in percentuale ancora maggiore da carta proveniente dacertificata dal Forest stewardship council.con la svolta del pack compostabile della pasta Agnesi. È questo il risultato dell’impegno sostenibile delche solo qualche mese fa ha lanciato gli incarti compostabili ed ecosostenibili di molti dei prodotti del marchio dell’healthy food. La nuova linea di pasta compostabile Agnesi è stata inaugurata nellodi Fossano in provincia di Cuneo alla presenza di, presidente dell’e fondatore di Slow Food e di, presidente del Gruppo Colussi.Il Gruppo è lache sceglie il, una confezione che mantieneche mediamente devono durare a lungo nei negozi, fuori dal banco frigo. Si tratta quindi di un, che è stato reso possibile grazie al lavoro congiunto di un pool di aziende tutto italiano: Novamont, Saes, Sacchital, TicinoPlast e Ima, con il contributo scientifico dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.«Dopo la rivoluzione green del marchio Misura - spiega- continuiamo ae nello stesso tempo continuiamo a investire nell’Italia. Da una crisi come quella che stiamo vivendo occorre uscire puntando sul futuro. E il gruppo Colussi lo fa anticipando i tempi delle richieste che ci vengono dall’Europa con il Green Deal, scegliendo per primo non solo nel nostro Paese ma anche a livello internazionale un packaging plastic free . Il nostro obiettivo è didei nostri prodotti, oltre che salvaguardarne la qualità e la freschezza che rimangono nostri asset fondamentali. Per verificarlo abbiamo vicino l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, un’altra realtà italiana di cui andare fieri».Inoltre, se nel 2018 Agnesi - precorrendo quello che oggi è diventato un trend del mercato - ha scelto di utilizzare, ora annuncia un’ulteriore evoluzione:sia per lache per la. Scegliere il grano da filiera italiana equivale a fornire tre garanzie di qualità chiare e precise.del grano, dal seme al prodotto finito, provenienza italiana, dalle regioni del Centro e del Sud che tradizionalmente sono votate a questo prodotto,, grazie ai contratti stabiliti con gli agricoltori. Una scelta che premia la produzione nazionale, quindi, anche per sostenere la nostra economia e la nostra occupazione in un momento in cui la crisi sta colpendo duramente.Per informazioni: www.colussigroup.it