Bigoli Milano, la tradizione dei pastai di una volta

Pubblicato il 18 dicembre 2020 | 10:31

P

Ravioli di zucca

La lavorazione della pasta presso il laboratorio milanese di Bigoli-Pastai di una volta

are che la storia dellarisalga all’epoca degli antichi romani. Si preparavano sottili sfoglie di pasta con farina di grano, di succo di lattuga, poi schiacciate, aromatizzate con spezie e fritte in olio abbondante. Insomma una forma primordiale della nostra pasta a mano, resa sottile dal, che troviamo in diverse forme in tutta la nostra penisola.In questo periodo possiamo viaggiare con la fantasia, ordinando al telefono specialità regionali.è il nuovoappena aperto ada tre giovani soci e amici, ciascuno con esperienze "food" alle spalle. È l’unico pastificio milanese che. I costi? A Milano la consegna è gratuita se supera gli 8 euro, mentre in Lombardia il minimo dell’ordinazione è di 30 euro. Nel resto dell’Italia la spedizione costa 18 euro con una ordinazione minimo di 50 euro, mentre è gratuita se supera gli 80 euro.In uno scenario particolare, che vede una crisi dei consumi, questa scelta imprenditoriale può sembrare coraggiosa e in controtendenza.hanno la passione per la cucina, che trasferiscono nei loro prodotti alla clientela. La loro idea è quella di offrire pasta di qualità : riportano aidi ciascuno di noi.per esempio cerca di riportare in vita leche vedeva preparare dalla nonna. Il nuovo negozio è stato chiamato “Bigoli”: il termine deriva dal dialetto(bruco), perchè questo tipo di pasta ha una forma allungata. La storia dei bigoli nasce ai tempi della Serenissima quando un pastaio di Padova, nel 1604, detto Abbondanza, chiese un brevetto per registrare un macchinario di sua invenzione.Rigorosamente, ogni forma nata nella bottega milanese è un. I ravioli di Bigoli vanno da quelloa ricette innovative come "" e "". Tutto viene preparato solo con farina prodotta in Italia e uova provenienti da galline allevate all'aperto. Paste classiche e reinterpretate con aggiunta di verdura essiccata all'impasto per dare diversi colori e sapori:, gnocchetti sardi,(tipici molisani) e i(pugliesi), maccheroncini e ovviamente bigoli. Non mancano le sfoglie tagliate, tagliolini, tagliatelle e lasagne.Per informazioni: www.bigolimilano.it