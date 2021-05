Con le basi Scrocchiarella Frozen di Italmill pizze e focacce si preparano al momento

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 09:30

Foto: Bellani.com

Basi sempre pronte per pizze e focacce

Scrocchiarella 12x28

Formati condivisibili per il take-away

Scrocchiarella Sandwich

La Sandwich

a pizza è stata il prodotto più richiesto che ha visto aumentare i consumi anche durante la pandemia. Con una domanda imprevedibile in termini di numeri e afflusso di clientela, l’operatore ha dovuto riorganizzare in tempi brevissimi la propria proposta per conquistare il cliente con un servizio su misura. In questo contesto, le- lanciate sul mercato da qualche anno per offrire un prodotto che riprende il saper fare artigianale - sono la. Basti pensare a come lo smartworking abbia spostato le abitudini di consumo.Che sia pizza al trancio, pizza classica o sandwich, il cliente quando arriva desidera portarsi via qualcosa di buono e goloso da condividere in famiglia. All’operatore si richiede la massima flessibilità di servizio e prodotti preparati al momento che possano essere consumati anche a casa per la pausa pranzo, la cena o l’aperitivo in attesa che la situazione si assesti e che si riprenda a lavorare regolarmente in ufficio.Sempre pronte all’uso, le basi sono preparate con lievito naturale madre e gli, olio extravergine di oliva 100% italiano t.o.p. (tracciabilità origine prodotto) dell’Azienda Coppini Arte Olearia di Parma e PreSal (sale marino con iodio protetto, che resiste alla cottura).Basta estrarle dal freezer, farcirle a piacere come chiede il cliente (non è necessario scongelarle) e cuocerle in forno per pochi minuti, per ottenere un prodotto finito dalle eccezionali caratteristiche di fragranza, gusto e croccantezza.Se prevedere il flusso di clientela è praticamente impossibile, avere il prodotto giusto sempre pronto e all’altezza della qualità dell’intera proposta è praticamente indispensabile.Dai grandi formati condivisibili tipici della pizza in pala (55x30, 55x25) al formato 30x40. Valida per una proposta di farcitura diversificata, la 12x28 può essere preparata in 3 farciture diverse e riposta nella scatola 30x40 che ne contiene 3.con la sua scatola dedicata che agevola il take-away, mantenendo inalterate le sue caratteristiche anche durante il trasporto.Di forma ovale, pretagliata e precotta,, che oggi più che mai comprendono anche l’asporto e il delivery ed occasioni di consumo sempre più dinamiche. Disponibile in due versioni:(grano tenero) e(grano tenero, segale, avena, orzo con semi di girasole, lino e sesamo), nei formati 12x28, 12x36, 12x52, 18x38. Sempre fragrante, con salumi, formaggi e verdure fresche, è. Può essere porzionata in sandwich più piccoli da servire come aperitivo. Basta passarla in forno a 250-270°C per 2-3 minuti prima di farcirla ed è subito pronta.Per informazioni: www.italmill.com