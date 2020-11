Crespelle naturali surgelate: dall’antipasto al dolce con Surgital

Pubblicato il 30 novembre 2020 | 17:51

La Crespelle Naturali di Surgital offrono resa elevata e grande qualità gastronomica

Pack antispreco

ià, bastaper breve tempo,e piegarle - a ventaglio, fagottino, libro, cono, ma anche arrotolate o impilate - a seconda della ricetta e dell’effetto che si vuole ottenere. E infinenel forno tradizionale o in padella per qualche minuto.Sono le surgelate della, la prima nata in casae diventata ormai un punto di riferimento per i professionisti della ristorazione; la soluzione ideale per diversificare l’offerta del proprio locale tenendo sotto controllo il food cost.Farcite con marmellate, creme, frutta o cioccolata,, mentre arricchite con formaggi, verdure, besciamella o salumi sono perfette come. Adatte sia per preparazioni tradizionali , come le crêpes suzette, sia per ricette più fantasiose, come il consommè alla francese o le crespelle con crema zabaione alla banana e nocciole, permettono, con l’aggiunta di pochi altri ingredienti, di creare un intero menu.Come vuole la tradizione, sono, garantendo un sapore e una consistenza finali ottimali, ma l’expertise di Surgital nei processi produttivi si traduce, fra le altre cose, in una buona resistenza della referenza, che arriva integra nelle mani dei professionisti della ristorazione anche grazie all’attento confezionamento. Ogni pack contiene solo cinque crespelle dal diametro di 170 mm, per cui non è, evitando sprechi.Realizzate cone materie prime selezionate, vengono lavorate in ambienti dedicati. Lapermette di mantenere intatte le qualità degli ingredienti, evitare l’aggiunta di conservanti e additivi e limitare i rischi batteriologici. Offrono una resa elevata e una grande qualità gastronomica, combinando genuinità, gusto e sicurezza.Possono essere, dal bar all’albergo di lusso, e in qualunque pasto della giornata, come pietanza principale oppure snack/dessert. Sono, intere o tagliate a rondelle, per esempio con un ripieno di formaggio, prosciutto cotto, pomodori e rucola.Per informazioni: www.surgital.it