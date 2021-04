Delivery di qualità, la differenza la fa il prodotto

Pubblicato il 12 aprile 2021 | 08:30

Già pronte, solo da farcire



uante volte avete pensato di cambiare qualcosa della vostra proposta, che stuzzichi l’interesse del cliente ma che sia anche di qualità? La pizza già sapete quanto è richiesta, ma non avete personale formato per partire dall’impasto. Lo spazio è quello che è, e poi la gestione del vostro punto vendita è già strutturata per privilegiare altre categorie di prodotto. Però. Capita spesso. Nellel’operatore trova una soluzione vincente che consente di proporre un prodotto pizza di alto valore qualitativo, con poche mosse e in qualsiasi momento della giornata.Italmill, partendo dagli stessi ingredienti di qualità dell’impasto tradizionale, ha portato tutto il saper fare artigianale in un’intera gamma diversificata di formati e sfarinati per dare all’operatore la massima tranquillità di qualità e continuità di prodotto. Tutte le basi sono infatti preparate con, olio extravergine di oliva 100% italiano “top” (tracciabilità origine prodotto) dell’Azienda Coppini Arte Olearia di Parma e PreSal (sale marino con iodio protetto, che resiste alla cottura). Grazie al lievito naturale madre il prodotto risulta particolarmente croccante ma anche leggero e digeribile, come vuole il cliente.Italmill ha dedicato al food delivery un’intera gamma pensando a grandi formati condivisibili, tipici della pizza in pala come la 55 x 25 e la 30 x 40, e ha inserito da poco in gamma uno dei formati più richiesti da chi è affezionato alla forma classica, la Tonda 31. Sempre pronta all’uso,agevola il take away con la sua scatola dedicata che consente di organizzare un delivery di qualità, mantenendo inalterate le sue caratteristiche anche durante il trasporto.Ampia è la scelta degli sfarinati, disponibili infatti nella, per accontentare un po’ tutti i gusti. L’operatore può così personalizzare le farciture con abbinamenti classici o gourmet, dedicarsi alla ricerca di nuovi ingredienti privilegiando i prodotti del territorio o le verdure fresche di stagione. Senza necessità di scongelamento,per ottenere un prodotto finito dalle eccezionali caratteristiche di fragranza, gusto e croccantezza anche a freddo.Italmill provvede anche all'per aiutare a prendere maggiore confidenza con tecniche di farcitura e ricettazioni per ultimare il prodotto, così come nella formazione del personale.Per informazioni: www.italmill.com