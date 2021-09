Gli esperti di “Impasto Italiano” forniscono consulenza e supporto

Divulgare la cultura della panificazione, ristorazione e pasticceria made in Italy. È questo l’obiettivo di “Impasto Italiano”, il team di professionisti dell’arte bianca e del food, costituto nel 2019, che si sono uniti, spinti dalla stessa grande passione per il proprio lavoro e dalla volontà di offrire agli imprenditori esperienza e competenze per affiancarli nella realizzazione di progetti completi di aziende e privati, oppure a supporto nella gestione dell’impresa a seconda delle singole esigenze.

Ai vertici del gruppo c’è un vero e proprio pool di professionisti: il panificatore di terza generazione Edoardo Corti, l’imprenditore Andrea Cagna, il vulcanico pastry pop Andrea Strabba Tamagnini, il panificatore e consulente tecnico Ivo Corsini, il panificatore e artigiano 2.0 Luca Scarcella, il maestro gelatiere Andrea Bandiera e il maestro panificatore Gianfranco Fagnola, definito un “artigiano fuori dalle righe” anche per la sua cultura internazionale che spazia oltre i confini nazionali.

«Cerchiamo di mettere la nostra professionalità e le nostre conoscenze a supporto dei professionisti. Le nostre soluzioni - spiega Corti - non sono figlie di scorciatoie: i risultati richiedono sforzo, impegno, costanza e coerenza. Ci occupiamo dello sviluppo di progetti per i singoli laboratori, ma anche per le grandi realtà industriali in Italia e nel mondo. La nostra finalità è di fornire ai professionisti gli strumenti per lavorare e proporre i veri prodotti da forno made in Italy».

Le consulenze offerte agli artigiani dell’arte bianca comprendono lo sviluppo di progetti, l’indicazione nell’utilizzo di macchinari più idonei e delle applicazioni più all’avanguardia, così come l’utilizzo della materia prima. «Abbiamo avviato una collaborazione con il Gruppo Agugiaro&Figna Molini - spiega Strabba - perché è la farina che usiamo abitualmente nei nostri laboratori e quindi la conosciamo bene. È una farina affidabile, facile da lavorare, con prestazioni stabili che ci permette di consigliare a ciascun cliente il miglior metodo di lavorazione».

Le 5 referenze della gamma MIA

MIA, Macinazione Integrata Autentica

I professionisti di “Impasto Italiano” sono stati fra i primi a testare MIA, acronimo di Macinazione Integrata Autentica concepita attraverso l’utilizzo di un innovativo processo che associa due tipi di molitura: la più tradizionale a pietra con la moderna a cilindri. «Le farine MIA - spiega Corti - sono studiate, perfezionate nel laboratorio di “Ricerca e Innovazione Prodotto” del Gruppo molitorio Agugiaro&Figna, dove si testano la resa e le rese organolettiche con una minuziosa e attenta preparazione dei prodotti».

Tra quelli ottenuti con Macinazione Integrata ci sono MIA X, MIA M, MIA S (da farine di grano tenero tipo 1), MIA GRA (da Grani Antichi 100% italiani) e MIA SEI (semola rimacinata da grano duro integrale). «MIA - spiega Ivo Corsini, che oltre a far parte del team di Impasto Italiano è anche tecnico consulente dell’azienda - rivela pienamente l’alta qualità dei grani selezionati e la Macinazione Integrata, preservandone tutte le diverse sfumature, da quella dolce della componente germinativa del chicco, alla più ricca ed intensa del cuore, fino a quella più rustica e caratterizzante della parte migliore della crusca. La qualità proteica variabile fra il 12 e il 14% garantisce la perfetta tenuta e lavorabilità, permettendo l’ottimo assorbimento d’acqua».

MIA S - Semplice diretta, adatta a ridotti tempi di lievitazioni, si presta a tutte le preparazioni in cui necessita una pronta reazione ai processi fermentativi e dove è richiesta una modesta elasticità.

MIA M - Multipla ed estensibile. Supporta e agevola la realizzazione d’impasti in cui si cerca lo sviluppo di una mollica voluminosa e ben strutturata con crosta friabile e sottile.

MIA X - Extra ed elastica. Adatta a lunghe lievitazioni e nei lavorati in cui si cerca un notevole sviluppo di volume, una maglia glutinica che agevola il controllo della lievitazione e sostiene l’assorbimento dei grassi.

MIA SEI - La semola di grano duro “integrale” rustica e gustosa, dalla granatura fine ed omogenea, perfettamente calibrata che rende docile le lavorazioni. Rispetto ad altre semole, si differenzia per abbondanza e leggerezza nelle fibre contenute.

MIA GRA - La farina ricca e genuina, tipo “2”, ottenuta dalla lavorazione di grani antichi 100% italiani (Verna, Autonomia, Abbondanza, Frassineto). Adatta a brevi lievitazioni e per processi di lavorazione delicati nel rispetto della tradizione.

