Farina Panettone Il segreto? È il lungo riposo

Pubblicato il 14 novembre 2020 | 16:07

grandi lievitati sono prodotti complessi da realizzare la cui percentuale degli ingredienti e la modalità con cui vengono inseriti all’interno dell’impasto suggeriscono il metodo di preparazione. L’ingrediente che gioca un ruolo importante è la farina, che costituisce la fonte di proteine ed amidi: le prime, idratandosi e sotto azione meccanica, creano la maglia glutinica dell’impasto; i secondi fungono da substrato di alimentazione per l’attività dei lieviti.«Per un pasticcere la produzione del panettone è un banco di prova. Servono tecnica, esperienza e ottime materie prime», spiega il pasticcere. «Per consuetudine quando si sceglie una farina per produrre grandi lievitati si guarda il valore del fattore di panificabilità W (grandezza che ne misura la forza che a sua volta è data dalle proteine presenti nella farina). Scegliere una farina basandosi solo sul valore di W - che nel caso dei lievitati deve essere maggiore di 350 - non è però sufficiente. Bisogna valutarla anche in base a come si comporta nella fase di impastamento, cioè alle sue proprietà plastiche. Non deve dimostrarsi “rigida”, deve sempre permettere di ottenere impasti morbidi ed estensibili».«Per le mie esigenze di lavorazione - aggiunge Sapiente - trovo perfetta la. È un prodotto d’eccellenza che garantisce risultati straordinari e di altissima qualità». Farina Panettone è stata sviluppata da Molino Grassi insieme al Maestro, presenta valori di W 400 e p/L 0,55, ed è pensata per la preparazione dei lievitati della tradizione italiana. La sua caratteristica principale è quella di essere una “farina riposata”: viene commercializzata dopo un periodo di stoccaggio di due mesi, a partire dalla molitura del grano, in silos appositamente realizzati dal Molino. Una farina riposata assorbe la giusta quantità di acqua ed è più stabile in fase di lavorazione. Gli impasti che si ottengono hanno una resa migliore e reggono le lunghe lavorazioni. Con Farina Panettone, Molino Grassi dà ulteriore prova della volontà di investire costantemente in ricerca e sviluppo per poter proporre ai clienti prodotti con maggior contenuto di servizio.Partendo dall’intuizione del Maestro Marinato, oggi il testimone è di Pierluigi Sapiente, da quest’anno consulente di pasticceria per il Molino. È grazie a lui che la Farina Panettone è stata ottimizzata nella sua formulazione: «È una farina tecnicamente equilibrata che ottimizza la gestione della produzione perché si può usare in purezza per tutte le fasi di lavorazione di un lievitato: dal rinfresco del lievito madre al secondo impasto. La consiglio a tutti, sia per le piccole sia per le grandi produzioni natalizie».Per informazioni: www.molinograssi.it