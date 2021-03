Farine Di Marco, restyling all'insegna dell'italianità

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 19:32

N

La linea Basi di Di Marco

Il nuovo logo di Di Marco

uova linea visiva eper, azienda romana che dal 1981 è protagonista nel settore professionale dellacon i suoi mix die le sue basi. L’azienda, nota per l’invenzione della, ha scelto di ridefinire la sua identità visiva per renderla coerente con una visione che coniuga forti elementi tradizionali con una spinta all’innovazione e allaIl restyling grafico del logo, in particolare, coinvolge quattro elementi, disposti in verticale e centrati tra loro, terminanti con un piccolo tricolore identificativo del. Un visual lineare che trasmette un’più consapevole e definita, per una comunicazione visiva di grande impatto.Al centro del nuovospicca una spiga di grano color ocra, che evoca concetti di genuinità e naturalità. La, filo conduttore principale tra il vecchio e il nuovo logo, è stata ruotata leggermente in alto a sinistra per renderla simile alla lettera D maiuscola che richiama il nome dell’azienda. Per enfatizzare il lettering è stato scelto un intenso e raffinato grigio antracite, che trasmette eleganza, distintività e una forte identità. Il nuovo visual grafico utilizzato per il logo è stato applicato a tutti gli elementi di comunicazione aziendali.Accanto al progetto didell’immagine visuale, Di Marco ha definito una nuova, ideata da, per la campagna di comunicazione rivolta alle principali testate professionali. Due sono stati i concept sviluppati. Il primo, per le, ha come protagonista il “Tempo”: il lungo tempo che Di Marco dedica allae il poco tempo che il pizzaiolo impiegherà nella. Per il concept dedicato alle farine, la creatività ruota invece intorno al “” che rende unica la Pinsa Romana.«Abbiamo scelto di dotarci di una nuova identità visiva perché vogliamo raccontarci in un modo che esprima con coerenza i nostri valori e l’evoluzione che abbiamo avuto in questi 40 anni di. In un momento particolarmente delicato come quello attuale, abbiamo ritenuto fondamentale dare maggiore riconoscibilità alla nostra immagine, per trasmettere la nostra passione che, pur fortemente radicata nella tradizione, guarda costantemente all’innovazione e al futuro», ha commentato, direttore commerciale Di Marco.Per infomrazioni: www.pizzasnella.it