Farine MIA, nuova campagna di comunicazione

Le 5 Stagioni lancia la nuova campagna per MIA, Macinazione Integrata Autentica, la gamma di farine e semole presentata nel 2021, concepita attraverso l’utilizzo di un innovativo diagramma di macinazione brevettato che associa due tipi di molitura: la più tradizionale a pietra con la moderna a cilindri. MIA esprime e racchiude la capacità di unire tradizione e innovazione, sprigionando il sapore rivoluzionato della stessa farina. Per questo la nuova campagna visual ha il grande compito di raccontarne l’identità in maniera innovativa e dirompente facendone emergere l’unicità.

Pizza al padellino gourmet e classica (credito foto: A. Scipioni)

La Macinazione Integrata conduce la farina oltre il tempo, in una dimensione in cui passato, presente e futuro si fondono in un unico flusso di macinazione con un risultato rivoluzionato, senza compromessi. Nasce così una farina capace di assicurare prestazioni sicure e costanti, che racchiude sapori e aromi caratteristici, dolci e intensi, con un alto grado di igienicità e salubrità. «Per questo motivo - spiegano dall’azienda - era fondamentale avviare una comunicazione capace di raccontare in maniera adeguata MIA, inserita nella nostra gamma premium delle farine, sia tanto dal punto di vista della sua identità rivoluzionaria, sia per la sua essenza del tutto innovativa. Proprio per queste caratteristiche, MIA è la scelta ideale per l’artigiano evoluto che ricerca materie prime eccellenti e di grande impatto comunicativo».

Vediamo più nello specifico come si sviluppa il processo molitorio che ha inizio con la selezione delle migliori qualità di grano, che in seguito viene analizzato in laboratorio attraverso controlli molteplici e differenti, per garantire l’integrità prima di essere macinato. Al chicco viene effettuata una decorticazione sapientemente calibrata, attraverso cui viene pulito delle impurità esterne: la leggera abrasione, esercitata con la decorticazione, garantisce elevati livelli igienico-sanitari. Una volta spogliato dalle impurità esterne, il chicco viene macinato integro con un tradizionale molino a pietra. In questo modo si mantengono i profumi e i sapori autentici del grano. Il processo d’integrazione è completato con la macinazione a cilindri: viene calibrata la granulometria della farina, così da garantire grandi prestazioni e costanza nel tempo.

Le Farine MIA sono studiate e perfezionate nel laboratorio di “Ricerca e Innovazione Prodotto” del Gruppo molitorio Agugiaro & Figna, dove si testano la resa e le qualità organolettiche con una minuziosa e attenta preparazione dei prodotti. Tra quelli ottenuti con Macinazione Integrata ci sono MIA X, MIA M, MIA S (farine di tipo 1 da grano tenero), MIA GRA (farina di tipo 2 da Grani Antichi 100% italiani) e MIA SEI (semola rimacinata integrale di grano duro). MIA reinventa la farina, preservando in macinazione tutte le diverse sfumature del chicco di grano da quella dolce della componente germinativa, alla più ricca ed intensa del cuore, fino a quella più rustica e caratterizzante della parte migliore della crusca.

Il gusto intenso e caratteristico della linea MIA rende piacevole il risultato in applicazione a tutte le preparazioni in pizzeria rendendole uniche e rivoluzionarie. Per informazioni: pizzastories.le5stagioni.it/it/mia.

Agugiaro & Figna Molini

Strada dei Notari 25/27 - 43044 Collecchio (Pr)

Tel 0521 301701

www.agugiarofigna.com