Le farine La Pasticceria Bio di Molino Grassi conquistano lo chef Cristiano Tomei

La tracciabilità di un prodotto, la sua lavorazione, la sua natura più intrinseca non contaminata sono degli elementi essenziali quando si vuole fare della ristorazione di qualità.

È questa, in nuce, la filosofia di Cristiano Tomei quando si parla di ingredienti: il rinomato chef de L’Imbuto a Lucca (una stella Michelin), già volto noto della tv, ma soprattutto dell’alta cucina italiana, racconta la sua visione del biologico e della materia prima locale.

La linea di farine La Pasticceria Bio di Molino Grassi

Tematiche sempre più stringenti per una ristorazione di qualità che lo rendono affezionato utilizzatore de La Pasticceria Bio Molino Grassi. «Al momento per il nostro benvenuto sto utilizzando la Croissant de La Pasticceria Bio, con cui realizzo dei croissant in miniatura in versione salata e ripieni di insalata russa alla nostra maniera - spiega Tomei - E le soddisfazioni non hanno tardato ad arrivare: sto ricevendo talmente tanti complimenti sulla bontà del prodotto che mi vien voglia di aprire una pasticceria con questi prodotti bio Molino Grassi».

Cristiano Tomei (Photo Credit: LidoVannucchi)

Molino Grassi e La Pasticceria Bio: un'alternativa naturale e di qualità

Da sempre attento alla tracciabilità degli alimenti e non solo, la visione del biologico attrae chef Tomei che due anni fa decide di creare la sua propria azienda agricola certificata biologica. «È fondamentale al giorno d’oggi avere un atteggiamento sostenibile nei confronti di ciò che mangiamo, beviamo, viviamo» afferma lo chef.

Molino Grassi ha una storia che parla di biologico sin dagli anni Novanta, e questa mentalità ha portato l'azienda a lanciare di recente La Pasticceria Bio. «I clienti si rivelano sempre più attenti a questi temi tanto da informarsi e venire informati dal nostro personale sulla provenienza di molti alimenti e sul tipo di trattamento che subiscono - conclude Chef Tomei - E con La Pasticceria Bio la qualità e la naturalità delle farine sono assicurate».

Molino Grassi

Via Emilia Ovest, 347, 43126 Parma (Pr)

Tel. 0521662511

https://www.lapasticceriabio.it/