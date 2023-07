Farine Le Sinfonie di Agugiaro & Figna Molini: l'alleato segreto dei dolci di Manuel Ferrari

Il brand Le Sinfonie firmato Agugiaro & Figna, dedicato alla grande tradizione pasticcera, sta conquistando l’arte dolciaria. Sono sempre più infatti, i pastry chef che ne fanno elemento irrinunciabile per i prodotti da pasticceria artigianale. Il processo di macinazione de Le Sinfonie prevede un’attenta selezione dei grani che provengono dalle migliori coltivazioni d’Italia e del mondo, selezionati per varietà, qualità delle proteine, in base alle caratteristiche organolettiche e alla qualità delle annate agrarie. La varietà offerta da Le Sinfonie permette di creare consistenze, morbidezze e croccantezze differenti con la certezza di conseguire risultati eccellenti. Biscotteria, Pan di Spagna, Sfoglia, Croissant, Sottozero, Lievitati, Magistrale e Manitoba sono le 8 referenze che compongono la gamma dedicata alla pasticceria, indicate per tutte le preparazioni di pasticceria, dai prodotti a lunga lievitazione come panettoni, veneziane, focacce, pandori alle preparazioni di frolle e pasticceria secca, cake, dolci fritti, impasti montati, croissant, viennoiserie.

Le Sinfonie di Agugiaro & Figna: Biscotteria, Pan di Spagna e Sfoglia

I dolci di Manuel Ferrari con Le Sinfonie al Grand Hotel Villa Serbelloni

Così, nelle cucine dei grandi pasticceri artigianali, le farine Le Sinfonie magnificano le preparazioni di dessert unici e ricercati. È il caso di Manuel Ferrari, pastry chef al Grand Hotel Villa Serbelloni, che, nella meravigliosa location a 5 stelle che affaccia sul lago di Como, propone nel menu della stagione estiva due particolari dolci che realizza grazie all’impiego di tre referenze de Le Sinfonie.

Il pastry chef Manuel Ferrari

Nella Rivisitazione della Foresta Nera, in particolare, non rinuncia alla farina Sfoglia di Tipo 00, una farina equilibrata che consente il rilassamento della pasta in laminazione. È specifica per pasta sfoglia rapida e per quei prodotti in cui è necessario che il glutine perda presto la tenacità, per far sì che la sfoglia rimanga della misura desiderata.

Chef Ferrari sta deliziando i palati in vacanza sul Lago di Como, inoltre, con la sua Dacquoise alle mandorle adornata con crema, sorbetto all’ albicocca, soffice al dragoncello e albicocche fondenti. Per la preparazione del pan di spagna cotto a microonde, alla base di questo dessert, lo chef utilizza la farina Biscotteria, che si presta a una leggera tostatura e richiama con il suo profumo i pan di spagna cotti in forno.

Dacquoise alle mandorle adornata con crema, sorbetto all’ albicocca, soffice al dragoncello e albicocche fondenti

La farina Pan di Spagna, invece, neutra a basso valore proteico e quindi poco propensa alla formazione della maglia glutinica, viene utilizzata per la preparazione della Gavotte.

