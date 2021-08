Fette Biscottate Schär, ora anche nel pratico single pack

Le fette biscottate sono forse uno degli alimenti più rappresentativi della colazione all’italiana: spalmate con burro, marmellata o creme al cioccolato sono un must su ogni tavola, a casa e fuori casa. Per chi deve seguire una dieta senza glutine, tuttavia, non è sempre facile averle a disposizione durante le colazioni fuori casa, nonostante la celiachia, che colpisce circa l’1% della popolazione italiana, rilevi diagnosi in crescita del 5% ogni anno, secondo l’ultima relazione al Parlamento sulla celiachia.

Fette Biscottate Schär

Per questo Schär Foodservice, che dalla propria istituzione, nel 2009, si impegna per garantire a chi deve seguire una dieta senza glutine la migliore esperienza di gusto e sicurezza fuori dalle mura domestiche, le propone oggi in versione singola, ancora più pratica oltre che, naturalmente, più sicura.

Le Fette Biscottate Single Schär sono infatti confezionate in un comodo formato monoporzione contenente due fette. Sono senza glutine, senza frumento, senza lattosio e senza olio di palma e sono ideali non solo per la colazione, ma anche come snack o in accompagnamento ai pasti.

Dalla tipica e riconoscibile forma e dall’invitante color ambrato, le Fette Biscottate Single Schär presentano un sapore neutro e delicato, che le rende perfette sia nel classico abbinamento dolce sia con farciture salate. La confezione monoporzione consente inoltre di mantenere inalterata la freschezza, di somministrare il prodotto in totale sicurezza e infine di servire una porzione già pronta, evitando così sprechi alimentari.

Hotel, b&b, mense, catering e il canale dell’Healthcare potranno così offrire con praticità un alimento gustoso e sicuro alla propria clientela celiaca, sensibile al glutine e anche intollerante al lattosio, senza il rischio di contaminazioni. Le Fette Biscottate Single Schär presentano una shelf life di 9 mesi e sono disponibili in multipack da 25 monoporzioni da 21,6 g.

