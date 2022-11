La gamma Maizena soddisfa ogni esigenza in cucina

Maizena, brand storico, universalmente riconosciuto nelle cucine professionali come eccellente amido di mais, rappresenta oggi una gamma completa di 5 prodotti versatili e gluten free. La stessa garanzia di qualità di sempre, estesa a nuove referenze, sviluppate dagli chef per gli chef, per applicazioni diverse: Maizena Amido di Mais, Maizena Amido di Riso e i 3 innovativi Mix Maizena per Panatura subito pronta, nelle varianti “3 in 1”, “Mediterranea” e “Gratin”. Unilever Food Solutions mette a disposizione degli operatori della ristorazione anche il Ricettario Maizena con tante gustose ricette gluten free per sperimentare la qualità unica dei nuovi prodotti e la loro versatilità. Il Ricettario è scaricabile sul sito www.unileverfoodsolutions.it nella sezione “Ispirazione per gli Chef”.

Amido di Mais e Amido di Riso

Per la prima volta nella storia del marchio Maizena, all’Amido di Mais si affianca l’Amido di Riso. Entrambi ingredienti gluten free, ad alta digeribilità, incolori e insapori, sono prodotti multiuso indispensabili in cucina. I loro impieghi sono tantissimi, in preparazioni dolci e salate: addensanti per zuppe, salse e sughi, rendono più vellutate creme e mousse, danno maggiore croccantezza alle fritture e morbidezza agli impasti lievitati. Maizena Amido di Riso in particolare è ideale nella preparazione di dolci, crema pasticcera e budini, così come all’interno di impasti di pane, pasta e pizza a cui dona particolare elasticità. Ideale per la tempura, può essere anche provato in sostituzione delle uova negli impasti vegani.

La gamma Maizena di Unilever Food Solutions

I 3 Mix Maizena per Panatura

Subito pronti, sono straordinari alleati in cucina per risparmiare tempo nella preparazione delle panature ed evitare possibili contaminazioni da glutine. Grazie all’utilizzo di pani selezionati gluten free e ingredienti di alta qualità danno alle ricette croccantezza, gusto e doratura perfetti. I 3 Mix Maizena per Panatura rispondono a molte delle esigenze del ristoratore. Subito pronti e già miscelati, garantiscono qualità costante, salute e sicurezza alimentare, contribuiscono al contenimento degli sprechi di materie prime e al controllo dei food cost e favoriscono facilità e velocità nella preparazione dei piatti, anche in spazi e con risorse ridotte.

Queste le tre varianti:

Maizena Panatura Pronta 3 in 1 è l'innovativo mix a base di amido di mais, albume d'uovo e pani selezionati gluten free. Ideale per fritti come crocchette, olive all'ascolana, arancini, cotolette e tutte le preparazioni classiche impanate.

Maizena Panatura Pronta Miscela Mediterranea è l'originale mix con pani selezionati gluten free, erbe aromatiche del Mediterraneo, buccia di limone e semi di lino. Ideale per la panatura di pesce, carne e verdure al forno

Maizena Panatura Pronta Gratin è il mix a base di pani selezionati gluten free di granulometria medio grande, formaggio, aglio, prezzemolo e pepe, come da ricetta tradizionale. È ideale per verdure e pesci gratinati, sformati di pasta al forno, gateau e tortini.

