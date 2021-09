Gruppo AB Mauri, 5 nuove divisioni commerciali in Italia

Dopo l’acquisizione di Italmill da parte del Gruppo AB Mauri nel maggio 2019, il 1° settembre sorso è avvenuta anche la fusione per incorporazione, creando le basi per un ulteriore sviluppo. Si profila un nuovo panorama, con una nuova AB Mauri in Italia più grande e più dinamica, dove Italmill porta le proprie competenze e il proprio know-how del mondo bakery di tradizione italiana e aumenta il valore del portafoglio prodotti.

Lievito Italmill Secundum Naturam

Per soddisfare ogni segmento di mercato, preservare e valorizzare l’ampio patrimonio di competenze e di prodotti e fornire soluzioni sempre più innovative dedicate alle diverse tipologie di operatori del mercato, AB Mauri Italy, ha colto l’occasione per dare forma ad una nuova struttura organizzativa, creando 5 differenti divisioni commerciali, specializzate in ambito bakery - AB Italmill, AB Bakery, AB Retail, AB Frozen, AB Industry - ognuna con una sua organizzazione commerciale, per personalizzare il servizio al cliente e renderlo più fruibile e immediato, con un customer team dedicato.

«In questo nuovo asset - spiega il direttore commerciale Ennio Parentini - AB Mauri è determinata a continuare il percorso di crescita e di sviluppo con ulteriori investimenti volti a rafforzare la sua posizione come centro di innovazione e sviluppo per alcuni segmenti strategici di mercato a livello nazionale e internazionale».

Ennio Parentini

In occasione della fusione, è stato inaugurato anche il nuovo sito web corporate abmauri.it che con il claim “WE CARE” condivide il proprio impegno verso le tematiche ESG (Environmental, Social, Governance), fondato su nuovi modelli di sostenibilità ambientale, azioni responsabili verso il patrimonio naturale, le comunità e un ambiente di lavoro inclusivo che premia la passione, lo spirito d’iniziativa e la cultura del fare di ogni singolo collaboratore.

Per informazioni: www.abmauri.it