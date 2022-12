L’anima naturale della pizza ha il cuore di LeMady

Più volume in cottura, maggiore sapore e profumo alla pizza. LeMady è la miscela a base di pasta madre essiccata di frumento per impasti di pizza, l’ideale per strutturare tutti i tipi di impasto, in particolar modo quelli in cui si ricerca una spiccata alveolatura, maggiore volume in cottura, una lunga conservabilità dell’impasto profumi e sapori esaltati. Garantisce lo sviluppo di cornicioni voluminosi e crosta croccante. Indicata in modo particolare per la realizzazione di pizze contemporanee, LeMady rappresenta la prima e più completa linea di farine presente in Italia riservata alla pizza e composta da varie referenze pensate e create per soddisfare qualsiasi esigenza dei singoli pizzaioli.

Un prodotto che da solo permette di stabilizzare i processi produttivi evitando stress di lavorazione, ottenendo un maggiore volume in cottura, prolungando la vita degli impasti ed esaltando, allo stesso tempo, la resa dei profumi e dei sapori. È destinato all’utilizzo per la preparazione di pizze con un cornicione alveolato, alto e voluminoso, permette una facile masticabilità, una consistenza friabile, apportando digeribilità e genuinità. Essendo un prodotto naturale, una volta aperta la confezione si può conservare in frigorifero per una quindicina di giorni.

La speciale miscela LeMady

Il viaggio de Le 5 Stagioni alla scoperta di nuovi modi per preparare le farine e i lieviti per la pizza è iniziato nel 1985. Da allora, la linea Agugiaro & Figna Molini, la prima completamente dedicata alla pizza, si è evoluta, plasmata e modellata in base alle esigenze degli artigiani. Da quest’esperienza nel 1999 lo storico Molino è stato il primo a produrre lievito madre e una linea specifica di prodotti essiccati.

Miscela per la lievitazione naturale

Oggi il viaggio continua con LeMady, la miscela per la lievitazione naturale degli impasti diretti, a lunga lievitazione, che permette di prolungare la conservabilità dell’impasto esaltando il sapore della pizza. Disponibile nei sacchi da 2 a 20 grammi per chilo di farina. La miscela per lievitazione naturale degli impasti per pizza LeMady è disponibile anche nella comoda confezione da un chilogrammo che permette di evitare sprechi e offrire una resa costante. La miscela richiede l’aggiunta di lievito di birra.

Scopri la gamma dei prodotti Le 5 Stagioni: pizzastories.le5stagioni.it/it/prodotti

Agugiaro & Figna Molini

Strada dei Notari 25/27 - 43044 Collecchio (Pr)

Tel 049 9624611