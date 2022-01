Molini Valente a Sigep con le live demo dei brand ambassador

Fantasia, evoluzione, formazione: sarà una presenza a 360° quella di Molini Valente a Sigep 2022, in programma a Rimini Fiera dal 12 al 16 marzo prossimi. Appuntamento al padiglione D5, stand 27, in un ampio spazio attrezzato di laboratorio: protagoniste, le farine dello storico molino piemontese interpretate dai brand ambassador Luigi Stamerra per il comparto pizza, Elena Lipetskaia per la panificazione e Marco Oberti per la focaccia, che daranno vita a live demo esclusive di sicuro interesse per tutti i professionisti. Veri fuoriclasse, dimostreranno dal punto di vista non solo tecnico ma anche creativo le potenzialità delle farine Molini Valente, dalle classiche alle innovative. Conosciamoli nel dettaglio.

Le focacce di Marco Oberti

Luigi Stamerra: pizza gourmet, tra tradizione ed evoluzione

Presidente dell’Associazione pizzaioli professionisti e formatore di lunga data, Luigi Stamerra collabora da diversi anni con Molini Valente: «In ruolo di tecnico e oggi di brand ambassador - spiega - ho portato il mio contributo e la mia esperienza nello studio di nuove farine. Alcuni esempi? La nuova Linea Pizza, ma anche la gamma Vitala. Si tratta di prodotti perfetti per un’evoluzione della pizza, rispettandone la tradizione ma con una marcia in più».

Luigi Stamerra

Dalla Ricerca e Sviluppo Molini Valente arrivano infatti farine di nuova generazione che Luigi Stamerra illustrerà nel dettaglio durante le live demo di Sigep. «A rotazione saranno protagoniste diverse referenze, sia della Linea Pizza che Vitala+ e Vitala Zen. Spiegherò con esempi pratici le potenzialità e i campi di applicazione di questi ingredienti, a mio avviso unici nel panorama attuale, con un occhio anche agli abbinamenti e al loro studio».

Farine Molini Valente

Un’evoluzione, quella relativa ad impasti e abbinamenti, che si rivela una necessità: «Il comparto pizza è oggi più che mai ad un punto di svolta: cresce la domanda di specializzazione, cosa che passa anche dagli ingredienti. Prodotti affidabili, nuovi ma genuini, capaci di accontentare una clientela sempre più esigente sono alla base del successo di un’attività di questo tipo. Ecco perché credo fortemente nei valori di Molini Valente: qualità, ricerca e sviluppo, evoluzione nel rispetto della tradizione».

Panificazione innovativa (anche integrale) nelle demo di Elena Lipetskaia

Ingegnere tecnologo alimentare, Elena Lipetskaia è responsabile del Laboratorio di panificazione interno di Molini Valente e svolge consulenze per diverse aziende italiane ed estere. Laureata nel 1996 a San Pietroburgo (Russia) presso l’Accademia dell’Industria del Freddo e delle Tecnologie Alimentari con la Specializzazione professionale in “Tecnologia del pane, dei dolciumi e delle paste alimentari”, ha maturato in seguito esperienza e professionalità nel campo della panificazione ed è autrice di diverse pubblicazioni di settore.

Elena Lipetskaia

A Sigep porterà tutta la sua esperienza e le sue conoscenze per una panificazione in chiave moderna. L’attenzione sarà concentrata a presentare al grande pubblico le linee di prodotto di Molini Valente, in particolare le linee Vitala, Vitala +, Vitala Zen e la Linea Pro ossia le farine pensate per tutti i professionisti che prediligono prodotti con alto tenore di fibre. «Sarà un momento di confronto molto stimolante per tutti i professionisti», racconta Lipetskaia. «Durante le live demo del Sigep utilizzerò diverse farine innovative di Molini Valente con l’obiettivo di trasmettere ai professionisti tutte le potenzialità di queste farine, lato creativo e tecnico, utilizzando diversi metodi di lievitazione». Vitala+ e Vitala Zen in tutte le loro varianti gustose e colorate saranno protagoniste con i loro colori e sapori. Tante novità interessanti e un programma ricco con cui Elena grazie alla sua maestria saprà incuriosire i partecipanti.

Marco Oberti, focacce liguri in chiave moderna

Marco Oberti genovese “Doc”, è titolare del panificio “Il Forno di San Nicola” a Genova e docente nei corsi teorico pratici presso Molini Valente, ricopre la carica di vicepresidente dell’Associazione panificatori di Genova e Provincia e ama il pane e la focaccia, simbolo della sua città. Focaccia rigorosamente in teglia, stirata, coi buchi, oliata quanto basta, croccante sopra e morbidissima sotto, è la sua specialità.

Marco Oberti

Nelle sue produzioni ricerca l’eccellenza: «Nei miei prodotti metto tutto me stesso, un connubio di rigore e precisione con amore e passione. Da sempre lavoro le farine Molini Valente della Linea Classica Novelli per la preparazione delle tradizionali focacce liguri, genovese e tipo Recco anche in versione 100% italiana grazie alla Linea Piemolino. Al Sigep avrò anche modo di rivisitare le mie produzioni in chiave moderna con l’utilizzo delle farine Integrali Tsc e delle linee Vitala».

Appuntamento, quindi, a Sigep 2022: per restare aggiornati sul calendario delle demo e sulle altre novità di Molini Valente, vi invitiamo a consultare il sito www.molinivalente.it.

Molini Valente

Regione Mulini 26 - 15023 Felizzano (Al)

Tel 0131 791680

www.molinivalente.it