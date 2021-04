Molino Pivetti guarda al futuro: un webinar dedicato all'ambiente e ospiti d'eccezione

Pubblicato il 16 aprile 2021 | 17:48

Appuntamento il 22 aprile alle 10.00 per il webinar di Molino Pivetti sull'effetto serra

Ospiti d'eccezione al webinar di Molino Pivetti

Un appuntamento con la sostenibilità, per il bene del Pianeta

Ospiti e moderatori dell'evento online

na porta virtuale si apre, accoglie ile lo conduce alla scoperta dei molteplici aspetti legati all’e, allo stesso tempo, lo invita a incontrare e approfondire la conoscenza di quelle eccellenze, persone e aziende, che allahanno dato voce con progetti concreti. Non a caso è stata pensata proprio come un edificio ecosostenibile la nuovache il 22 aprile,, ospiterà la tavola rotonda organizzata dasull’, dal titolo "Facciamo rinascere il pianeta. Il nostro impegno per il futuro". Per l’, che prenderà il via alle 10 e sarà ad ingresso gratuito, l’azienda ferrarese ha voluto relatori d’eccezione, con esperienze e competenze diverse, spesso complementari. Perché ladell’si muove attraverso molte voci e poliedriche azioni, conoscendo, imparando, condividendo.Tra gli ospiti spicca l’autorevolezza del professor, economista, agronomo e accademico italiano, parlamentare europeo e primo vice presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, coordinatore S&D Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. A lui si affiancano la freschezza, la grinta, la convinzione e la determinazione di, attivista per l'ambiente, unica italiana che ha rappresentato i giovani del proprio Paese al vertice per il Clima delle, scrittrice e parte di, il movimento nato dalla caparbietà della giovanissima. E l’esperienza di, noto volto televisivo, blogger e ambientalista, che sia nelle trasmissioni, da Pianeta mare a Sereno variabile e, sia nei post del suo blog ecocentrica.it , veicola la necessità di un atteggiamentoa partire dalle piccole scelte quotidiane.«Abbiamo ritenuto - sottolinea, titolare di Molini Pivetti - che in occasione della Giornata della Terra fosse importante ribadire il nostro impegno. Abbiamo voluto farlo coinvolgendo voci autorevoli, che possano aiutare a comprendere quanto sia necessario, da parte di tutti, un cambio di passo. Produrre e preservare sono le nostre, sono i semi che quotidianamente coltiviamo con l’obiettivo di raccogliere frutti sempre più sani e maturi. Ci muoviamo con unacontrollata e verifiche costanti sull’emissione di CO2, con la semina diselezionati, affianchiamo gli agricoltori con formazioni specifiche, pratiche agronomiche a basso impatto e una consapevolezza ambientale diffusa in azienda a tutti i livelli. Per noi è questo il metodo che crea valore e può fare la differenza. Stiamo creando una rete di partner che, come noi, credano in un futuro ecofriendly, e che assieme a noi lavorino per realizzarlo. Nell’importante appuntamento del 22 aprile racconteremo anche questo».«Dopo il primoche abbiamo organizzato a novembre scorso sulla, questa volta abbiamo voluto porre l’accento sulla CO2 - aggiunge, marketing manager di Molini Pivetti – L’eccesso di emissioni innon provoca solo loo il: ha ricadute dirette sull’di casa nostra, sull’, sulladel nostro ambiente, ogni giorno. Un impegno serio in questa direzione non è più rinviabile. Ecco perché abbiamo voluto coinvolgere alcuni relatori di primo piano, che ci possano affiancare in questo percorso, aiutandoci a ridisegnare il nostro presente e il nostro futuro».Alle voci di Paolo De Castro, Federica Gasbarro, Tessa Gelisio si aggiungono quelle degli altri, autorevoli, relatori:, professore del Dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari dell’Università di Bologna, ed, responsabile Progetti di Sostenibilità per WWF Italia. A fare gli onori di casa sarà, responsabile Progetti di Filiera per Molini Pivetti, e a moderare l’evento ci sarà il direttore commerciale dell’aziendaEntrare nel mondoe seguire la tavola rotonda del 22 aprile è semplicissimo e totalmente gratuito: bastaPer informazioni: www.molinipivetti.it