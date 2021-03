Molino Rossetto, un anno boom. Fatturato record nel 2020: +71%

Pubblicato il 02 marzo 2021 | 10:42

Referenze in grande formato sanificabili

Chiara Rossetto

el 2020di Pontelongo (Pd) ha fatto segnare unadelin cui il carrello della spesa si è radicalmente modificato, con un aumento significativo delle performance delle commodities tra cui. Da 17,3 aper. Questo il balzo effettuato dall’azienda veneta.Risultati frutto non solo della riscoperta dell’home made da parte dei consumatori, ma soprattutto dei numerosieffettuati, dall’al miglioramento della, dall’aumento di qualità e capacità produttiva alla realizzazione delladi Codevigo (Pd), che oggi ospita gli uffici e una parte di produzione e magazzino, oltre al nuovo. Un punto vendita al quale a fine anno si è affiancato unnel cuore di Padova, aperto da ottobre a gennaio, che ha consentito di attivare anche un pratico servizio “click and collect” per i fruitori dell’e-commerce. Un primo test, quello del temporary, dall’esito positivo, al quale seguirà lo sviluppo di ulterioriin diverse città italiane.Uno sviluppo che ha visto, in uncresciuto del +48% (fonte: Nielsen Trade), Molino Rossetto mettere a segno un. Tra i prodotti più performanti, quelli più classici, soprattutto la “”, e referenze speciali, come la. Ottimi anche i risultati dei(+30%) e delle(+25%), soprattutto nella versione in Vpack in carta Fsc conPer soddisfare il boom di richieste dei consumatori, registrato soprattutto nel corso del primo lockdown, l’azienda ha risposto con massima efficienza e flessibilità , riorganizzando lae riadattando alcuniper realizzare una linea di, confezionate in atmosfera protetta e completamente, grazie anche al prezioso supporto delil fulcro innovativo dell’azienda, il luogo d’incontro e incubazione di nuove idee e centro di sviluppo di nuovi progetti.«Oggi l’obiettivo dell’azienda - ha commentato, amministratore delegato di Molino Rossetto - è consolidare la propria posizione nel mercato italiano raggiungendoe stimolando la crescita in aree dove la brand awareness ha margini di miglioramento, ma al tempo stesso intraprendere un vero e propriodel brand nei mercati europeo, asiatico e nordamericano, puntando sue, soprattutto, made in Italy. Anche per questo abbiamo avviato un importante processo di riorganizzazione aziendale modificando il nostro modo di operare attraverso un approccio trasversale, per progetti, che coinvolge sinergicamente le varie funzioni aziendali».Ladel 2021 prevede unae unaal fine di rendere sempre più efficiente il presidio sia del canale Italia che estero. L’intento è quello di mantenere alti i volumi anche nella stagione estiva, facendo leva sul fatto che Molino Rossetto è ormai unche non propone solo farine ma anche numerose, tra cui, preparati dolci, preparati salati, lieviti e polente.Per informazioni: www.molinorossetto.com