Oro di Macina, farine per realizzare dolci dal gusto irresistibile

La gamma di farine di Molino Vigevano risponde a molteplici esigenze. Non solo quindi farina per pizza, ma anche una gamma di referenze destinata alla produzione di dolci, lievitati e non, da utilizzare per la preparazione di dessert da ristorazione.

Grazie a un assortimento di farine dedicate ai professionisti dell’arte bianca, la gamma “Oro di Macina” di Molino Vigevano è in grado di aiutare il ristoratore/pasticcere nella preparazione di dolci tradizionali o innovativi. Si tratta di farine specifiche, che permettono la realizzazione di prodotti di pasticceria in linea con le richieste e i trend del momento, con la particolarità di avere caratteristiche organolettiche straordinarie grazie al germe di grano vitale.

“Oro di Macina” di Molino Vigevano

Il germe di grano vitale, ottenuto secondo un processo brevettato da Molino Vigevano che prevede estrazione a freddo e macinatura a freddo, dona alla farina un sapore unico e un gusto e un profumo irresistibili.

Le quattro referenze che compongono la gamma dedicata alla pasticceria sono indicate per grandi e piccoli lievitati, frolla, sfoglia e torte da forno. In particolare:

PS è una farina di grano tenero Manitoba con germe di grano vitale, versatile e adatta a innumerevoli produzioni, che permette di realizzare grandi lievitati dalla struttura unica e dal gusto eccezionale;

LV è la farina di grano tenero tipo "0" dedicata al mondo della pasta sfoglia lievitata e sfogliata (viennoiserie);

FG è la farina di grano tenero tipo "0" dedicata alla produzione di pasta sfoglia non lievitata, come cannoli e sfogliatelle napoletane;

DB è invece la farina di grano tenero tipo "0" ideale per pan di spagna, pasta frolla, biscotti e bignè.

Molino Vigevano, anche in pasticceria, si dimostra quindi un alleato vincente per chi vuole ottenere performance in cucina e prodotti finiti di elevata qualità.

