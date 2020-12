Pasta e fagioli con La Molisana, il Cubetto esalta la tradizione

Pubblicato il 18 dicembre 2020 | 21:18

La pasta e fagioli ralizzata con il Cubetto de La Molisana, pasta tenace trafilata al bronzo

Pasta e Fagioli

iatto amatissimo nei mesi freddi, laè un primo nutriente le cui origini si perdono nella storia., storico pastificio dipropone questo classico in chiave originale con. La “Pasta e Fagioli” presentata dai cuochi “Chef in Camicia” vede protagonista il, formato giovane e innovativo in una confezionenei colori della bandiera italiana.Il Cubetto è studiato per garantiree r. Come tutti i formati la Molisana, è preparato con la: l’del Molise che conserva integro il grano e assicura una pasta essiccata in purezza; l’utilizzata per l’impasto che arriva fredda direttamente dal Parco del Matese; laa, svolta oggi con le più moderne tecnologie che mantengono intatte le qualità all’origine di ogni singolo chicco di grano, per unae dall’eccellenteutilizza solo(fino al 17%). Grano da Molise, Puglia, Marche, Lazio e Abruzzo, dove glimessi in atto da La Molisana riconoscono agli oltre 1.450 agricoltori un prezzo minimo garantito e introducono modelli premiali che incentivano la qualità della materia prima. In questo modo La Molisana mette a punto un importante strumento per, creare un legame stabile con i coltivatori e tutelare il loro lavoro.: Cubetti La Molisana 200 g, cipollotto 1, aglio 1 spicchio, mix cozze e vongole, 750 g. pomodorini, 50 g, agioli borlotti precotti 200 g, prezzemolo, alloro.: fare un trito con il cipollotto e metterlo in una padella; in un’altra padella aprire cozze e vongole con uno spicchio d’aglio; sgusciare cozze e vongole e tenere da parte insieme al suo liquido; aggiungere al trito di cipollotto 1 foglia di alloro, i pomodorini tagliati e i fagioli già precotti; saltare bene gli ingredienti insieme, prelevare una parte di fagioli e pomodori e frullare in crema; aggiungere al rimanente trito aromatico i Cubetti La Molisana e portare a cottura con acqua e il liquido di cottura dei frutti di mare. A 3 minuti dal termine della cottura aggiungere la crema di pomodorini e fagioli e i frutti di mare sgusciati. Salare, pepare, assaggiare e completare con prezzemolo tritato. Servire in una fondina.La ricetta realizzata daè visibile al link: chefincamicia.com/ricetta/pasta-e-fagioli-cozze-vongole/ Per informazioni: www.lamolisana.it