La pasta Mancini ora ha una carta d’identità digitale

Pubblicato il 05 marzo 2021 | 10:13

Mancini produce pasta solo con il grano che coltiva direttamente nei campi che lo circondano nel cuore delle Marche

Un legame molto stretto con la terra marchigiana

no dei settori del made in Italy con le storie più "avvincenti" da raccontare è certamente quelloNe è un esempio, azienda con sede in provincia di Fermo, tra le prime in Italia ad aver automatizzato iper stamparedi ogni lotto di produzione, dando ai suoi clienti una nuova opportunità di avere uncon il produttore. Ciò è stato reso possibile grazie a, la piattaforma che utilizza laideata per le aziende del comparto agroalimentare dalla, anch'essa marchigiana.Da inizio anno le confezioni di pasta Mancini presentano unsul fondo, scansendo il quale è possibile conoscere istantaneamente e, senza intermediari, tutte le, dichiarando per ciascuna di esse ladi approvvigionamento e distribuzione. Unodal produttore con documenti, tra cui certificazioni e attestati, foto, video e contenuti creativi insieme a tutte le informazioni necessarie al consumatore per immergersi completamente nella narrazione. «Trusty crea unoche abbatte le barriere tra produttore e consumatore, instaurando un rapporto di fiducia autentico e trasparente - spiega, ceo e cofondatore di Apio - Come Mancini, molte altre aziende del comparto agroalimentare dovrebbero daredei loro prodotti, facendola conoscere al consumatore. Abbiamo ideato Trusty proprio per questo motivo, per contribuire atra aziende e consumatori in un mercato in cui gli strumenti più all’avanguardia per comunicare la qualità dei prodotti sono solitamente appannaggio delle aziende più grandi e strutturate».Fondato nel 2010 da, che ha raccolto la passione per l'agricoltura trasmessagli dal nonno Mariano incanalandola in un'attività imprenditoriale, il pastificio ha un legame molto stretto con la sua terra, dove si trova ogni fase del, dalla semina del grano - in campi rigorosamente marchigiani - al confezionamento. Le attività agricole si svolgono secondo unae sostenibile in base alle “Buone Pratiche Agricole” e con il minor impatto ambientale possibile. Anche la fase della trasformazione delle materie prime segue un processo in cui tradizione e metodi produttivi all'avanguardia si incontrano per dar vita a une di altissima qualità.«Mancini produce pasta solo con il grano che coltiva direttamente nei campi che lo circondano, ottenendo ogni anno un prodotto vivo, figlio dell’annata agraria - sottolinea, titolare del pastificio - L’apertura a novità tecnologiche è tra i valori fondamentali dell’azienda e l’adozione di unolo testimonia. Sono fiducioso nell’apprezzamento da parte dei consumatori delladi questo servizio, sicuramente utile anche per raccontare al meglioquotidiano».Per informazioni: www.pastamancini.com