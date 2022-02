La Pinsa Romana cambia forma: le nuove idee di Di Marco

L’originale Pinsa Romana cambia forma, per andare incontro sempre di più ai gusti e alle preferenze dei consumatori. È l’idea di Di Marco, nata nel 1981 e azienda di riferimento nel settore professionale della pizza, che ha dato vita a Puccia e Sorriso, due nuovi formati che hanno come obiettivo offrire una maggiore varietà nell’ambito della Pinsa Romana, sempre più richiesta e apprezzata in tutto il mondo.

Lavoro artigianale e lenta lievitazione

Puccia e Sorriso, le due nuove proposte di Di Marco, sono lavorate in maniera artigianale da esperti pinsaioli che dopo una lenta lievitazione naturale di 72 ore, le stendono a mano una a una. Vengono poi “abbattute” per mantenere inalterato il sapore e la fragranza.

Senza conservati né additivi, i nuovi formati di Pinsa Romana contengono Pasta madre e un mix di farina di frumento, di riso e pasta acida essiccata, che dona leggerezza e digeribilità, oltre a un aroma ancora più intenso.

Il Sorriso di Di Marco

Uno sguardo al Salento

Puccia presenta la forma tipica dell’omonimo pane di tradizione salentina: gonfia e senza mollica. È così perfetto da condire a piacere. Sorriso è invece ripiegato su sé stesso e ha una caratteristica forma di conchiglia semi aperta, ideale per valorizzare ogni farcitura.

La Puccia di Di Marco

Una preparazione semplice

La preparazione dei due nuovi prodotti è semplice: si scongelano in 3-4 minuti a temperatura ambiente, condite a piacere, si cuociono per 4-5 minuti in forno stati a 300° o per 7-8 minuti in forno ventilato a 250°. In formati da 25 o 35 pezzi per Sorriso e 50 pezzi per Puccia, si conservano fino a 18 mesi a una temperatura di -18°.