Pizza, pane e dolci buoni e a basso indice glicemico? Si può, grazie a Molino Spadoni

Dopo il grande successo riscontrato nel consumo domestico, Molino Spadoni propone anche al mondo food service il Preparato a Basso Indice Glicemico di AlimentazionE DedicatA®, la linea salutistico-funzionale sviluppata con la supervisione del gastroenterologo Enrico Roda, nel maxi-formato da 5 kg. Con questo prodotto i professionisti della ristorazione potranno proporre pane, pizza e dolci specifici per tutti coloro che devono tenere sotto controllo i picchi glicemici senza rinunciare al gusto, che caratterizza da sempre i prodotti Molino Spadoni, raggiungendo così un bacino potenziale di oltre 3 milioni di diabetici presenti in Italia. Non solo: questo preparato è anche ottimale per un pubblico ben più vasto, composto, ad esempio, dai pre-diabetici, dagli sportivi, dagli anziani, dai bambini, da chi necessita seguire diete ipocaloriche e, infine, da chi vuole semplicemente tenersi in forma seguendo un’alimentazione sana, ma non è disposto a rinunciare al gusto. Un prodotto buono e salutare, davvero ideale per un pubblico vastissimo.

Preparato a Basso Indice Glicemico di AlimentazionE DedicatA

Un’offerta specifica, altamente distintiva e all’avanguardia

Pizzerie, ristoranti, panifici e laboratori potranno quindi aggiungere in menu o nel bancone un’offerta specifica, altamente distintiva e all’avanguardia. Questo preparato è a base di farina tipo “1”, amido resistente e ricco di fibre e di proteine; l’amido resistente è il più funzionale ingrediente per un’alimentazione a basso indice glicemico che aiuta a limitare e rallentare l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi, contribuendo alla riduzione della glicemia post-prandiale.

Molino Spadoni, inoltre, offre supporto tecnico, sia teorico sia pratico, con demo e giornate di formazione per istruire il professionista nell’uso di questo preparato, così da poterlo proporre al meglio alla clientela. Già sul back pack del prodotto si trovano 3 ricette e suggerimenti di topping e farciture per pizze e pane.

Gusto e versatilità di utilizzo, senza rinunciare alla salute

Questa referenza è perfettamente in linea con i principi della dieta mediterranea e trova un forte “plus” distintivo rispetto alle alternative presenti sul mercato anche nella sua capacità performante in termini di gusto e di resa. Versatile e semplice da lavorare, è adatta per preparazioni dolci e salate, anche a lunga lievitazione, permettendo a pizzerie, panifici, laboratori e ristoranti di realizzare un ampio ventaglio di ricette.

Un nuovo fiore all’occhiello reso possibile da Molino Spadoni, leader nel mercato italiano delle farine e miscele speciali, che oggi permette ai professionisti della ristorazione di soddisfare ogni esigenza, anche quelle dei consumatori con esigenze specifiche.

Il prodotto è disponibile nei Cash&Carry, presso i distributori autorizzati e nell’e-shop di Molino Spadoni.

Per informazioni: www.molinospadoni.it