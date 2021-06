Pizza, le soluzioni senza glutine di Schär Foodservice

Pubblicato il 02 giugno 2021 | 14:30

a celiachia è in costante aumento in Italia: oggi i celiaci rappresentano l’1% della popolazione, con diagnosi in crescita del 5% ogni anno, secondo l’ultimo rapporto del ministero della Salute. L’Horeca non può quindi prescindere dal mettere a disposizione un’ offerta gluten free di alta qualità, sicura e varia. Dal 2009, anno della sua istituzione,. Per il canale pizzeria ha sviluppato un assortimento di prodotti in grado di rispondere ad ogni tipo di esigenza del pizzaiolo.L’ultimo nato è un. Perfetto per creare qualsiasi tipo di pizza, garantisce una facile lavorazione, un’ottima elasticità dell’impasto e un’eccellente lievitazione, per la migliore resa finale. Senza glutine, senza frumento, senza lattosio e senza conservanti, Pizza Mix Schär presenta inoltre un buon contenuto di fibre vegetali.Per il professionista che desidera coniugare la massima creatività con la comodità di una soluzione frozen, Schär Foodservice ha creato l’, perché consente di preparare la pizza ed altri lievitati salati e dolci.Infine, lae ricerca una soluzione pratica e veloce per preparare una deliziosa pizza gluten free senza rischi. Si tratta infatti di una pasta della pizza già stesa, precotta, surgelata e fornita in una teglia anticontaminazione, pronta per essere farcita. Grazie alla teglia anticontaminazione è possibile utilizzare lo stesso forno delle pizze con glutine.Oltre ad un assortimento completo di prodotti, Schär Foodservice offre un costante supporto informativo sull’organizzazione, preparazione ed erogazione del senza glutine nel canale del fuori casa.Per informazioni: schaer-foodservice.it