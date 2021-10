Restyling per Molini Valente, ma con la qualità di sempre

L’attenta selezione dei grani è da sempre il punto di partenza per la produzione delle farine targate Molini Valente: una classificazione severa e puntuale che dà vita ad un’ampia gamma di farine professionali per tutti i settori dell’arte bianca. Qualità invariata, ma più referenze in una nuova veste grafica per le farine dello storico molino piemontese: restyling del pack per diversificare in modo immediato le varie destinazioni d’uso di ciascuna farina.

Il restyling ha coinvolto l’intera immagine coordinata di Molini Valente che, forte dei suoi oltre 150 anni di storia, rinnova oggi il proprio volto dotandosi di nuovo logo, sito internet, catalogo. Ed è con un ossimoro, “Farine moderne dal 1854”, che l’azienda definisce il messaggio che da sempre la contraddistingue: esperienza, passione per la sperimentazione e la progettualità, investimento continuo nelle tecnologie al servizio delle farine, grande rispetto per l’ambiente e per il prodotto.

Le diverse linee di farine Molini Valente nascono da una ricerca costante

Da sempre un solo unico ingrediente, il grano, ma studiato, selezionato e lavorato con metodi sempre attuali, innovativi e rispettosi. Da questa continua ricerca, unitamente al know-how costantemente aggiornato, nascono le farine Molini Valente, oggi raggruppate in diverse linee:

la linea Pro è dedicata alla panificazione contemporanea, prevalentemente caratterizzata da farine tipo 1, 2 e integrali con germe, e farine individuali, progettate per il singolo professionista che necessita di ricette personalizzate;

Restyling anche per le linee Novelli, Piemolino e Vitala

Novità anche per la linea Novelli, dedicata alle classiche farine della tradizione, tipo 0 e 00, da sempre riconosciute per la loro ottima qualità, e per la Piemolino, che comprende farine di filiera, ottenute dalla macinazione di solo grano 100% italiano, privilegiando quello locale. Pensata per valorizzare le terre piemontesi, vocate alla coltivazione del grano tenero, questa linea contribuisce a creare un’economia circolare virtuosa che porta ricadute positive per le comunità locali.

A completamento dell’offerta Molini Valente, anche la linea Vitala, gamma completa a base di farina tipo 2, frutto di un innovativo processo di macinazione che permette di conservare tutti i principi nutrizionali contenuti nel chicco, germe e parti cruscali. Componenti della linea Vitala sono inoltre i cereali minori - come farro, orzo, avena, riso, grano saraceno, segale - che Molini Valente macina e utilizza per le miscele Vitala+ e Vitala Zen, caratterizzata quest’ultima dalla presenza di erbe, alghe e spezie.

Il denominatore comune di ogni linea è rappresentato da esperienza, ricerca, sostenibilità e garanzia della qualità, valori fondamentali per la famiglia Valente. L’invito è quello di provare le farine Molini Valente: sapranno valorizzare ogni produzione d’eccellenza.

Qualità, ricerca e sviluppo, sostenibilità

L’offerta Molini Valente comprende farine studiate e realizzate per rispondere concretamente alle esigenze professionali di panettieri, pasticceri, pizzaioli e pastai. Per garantire farine sicure e costanti vengono selezionate le varietà di grano più idonee ai diversi utilizzi, con strumentazioni sempre all’avanguardia. Nel molino e nei laboratori, tecnici altamente specializzati determinano le caratteristiche e la purezza dei grani, controllando in tempo reale tutte le fasi della produzione. Due selezionatrici ottiche analizzano ogni singolo chicco e scartano quelli con difetti, anche microscopici. Uno staff tecnico qualificato si occupa di ricerca e sviluppo nel moderno e attrezzato laboratorio di panificazione: collauda i prodotti finiti, valuta le attitudini alla trasformazione del grano di vecchie e nuove varietà, sperimenta e formula nuovi prodotti per rispondere alle esigenze in continuo divenire della clientela. Qui, esperti in campo alimentare e nel settore prodotti da forno si interfacciano quotidianamente con i clienti per offrire consulenza, condividere esperienze e cercare soluzioni alle varie esigenze.

Grande attenzione alla qualità, ma anche alla sostenibilità. Il raccordo ferroviario interno riceve il grano e riduce l’inquinamento e il traffico da trasporto su strada. L’azienda è certificata secondo il sistema di gestione ambientale 14001 e ISO 45001 e persegue il miglioramento costante di tutti gli aspetti che ruotano intorno al prodotto, per la salvaguardia del Pianeta e per un futuro migliore.

Per informazioni: www.molinivalente.it