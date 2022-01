Rigacuore, la pasta che seduce

Per la cena romantica di San Valentino ci vuole una pasta che seduce anche solo con il suo nome. È proprio il caso di Rigacuore, il nuovo formato di pasta La Molisana, accattivante e dalla superficie porosa che cattura ogni condimento. La doppia piega di Rigacuore crea una piacevole corposità in bocca e moltiplica il piacere della masticazione e la posa di sugo.

Rigacuore, il nuovo formato di pasta La Molisana

Ricetta tradizionale, grano italiano

Come tutti i formati La Molisana anche Rigacuore è preparato con la ricetta tradizionale La Molisana: l’aria di montagna del Molise che conserva integro il grano e assicura una pasta essiccata in purezza; l’acqua di sorgente utilizzata per l’impasto che arriva fredda direttamente dal Parco del Matese; la decorticazione a pietra, svolta oggi con le più moderne tecnologie che mantengono intatte le qualità all’origine di ogni singolo chicco di grano, per una pasta ruvida e tenace, trafilata al bronzo e dall’eccellente tenuta in cottura. Non solo: La Molisana utilizza solo grano 100% italiano alto-proteico (fino al 17%). Il grano arriva infatti da Molise, Puglia, Marche, Lazio e Abruzzo, dove gli accordi di filiera messi in atto da La Molisana riconoscono agli oltre 1.450 agricoltori un prezzo minimo garantito e introducono modelli premiali che incentivano la qualità della materia prima. In questo modo La Molisana mette a punto un importante strumento per sostenere l'agricoltura italiana, creare un legame stabile con i coltivatori e tutelare il loro lavoro.

Confezione riciclabile

Il nuovo formato è racchiuso in una confezione riciclabile nella carta al 100%. Una scelta di natura etica con l’intento di ridurre sensibilmente la produzione di plastica per andare incontro alle esigenze dei consumatori sempre più attenti. Le colle utilizzate sono a base di acqua e gli inchiostri non contengono solventi. A completare la novità lo storytelling sul pacchetto ancor più preciso e ricco di informazioni: parla infatti della centenaria famiglia di mugnai, del privilegio di presidiare l’intera filiera produttiva e dell’utilizzo di solo grano italiano.

La Molisana

Contrada Colle delle Alpi 100/A - 86100 Campobasso

Tel 0874 4981

www.lamolisana.it