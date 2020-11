Riso Pozzi in tavola per le feste Tradizione italiana da generazioni

Pubblicato il 24 novembre 2020 | 10:37

M

Riso Pozzi in tavola a Natale

Carnaroli 100%, una tradizione che dura dal 1822





Le Prugne della California

ai come in questo momento le scelte e i comportamenti di tutti sono guidati da una maggior consapevolezza e anche la ricorrenza delassumerà un significato diverso all’insegna della condivisione di valori importanti. Ecco perché risulterà vincente la scelta di fare regali promuovendo la miglior qualità italiana e il rispetto dell’ambiente. Immediato il riferimento a, unautentico di altissima qualità, proveniente dalle migliori sementi certificate 100% Carnaroli dall’(che svolge un’intensa attività per tutelare il settore risicolo e controllare il prodotto commercializzato in Italia), che si distingue per il suo colore ambrato caldo e per la sua consistenza, e che si può definire giovane perché viene confezionato nel medesimo anno solare di produzione.Si tratta di un Carnaroli di altissima qualità, che non scuoce e trattiene al meglio profumi e sapori esaltando al massimo qualsiasi ingrediente. Scegliere Riso Pozzi significa condividere lache una famiglia si tramanda di generazione in generazione dal 1822, e promuovere la cultura della qualità e della sostenibilità. La famiglia Pozzi da oltre 200 anni continua la coltivazione del riso Carnaroli nel rispetto dei processi di lavorazione che permettono di ottenere un prodotto naturale e in purezza. Nelle risaie attorno alla Cascina Cirano, a Landriano nel pavese, la parola d’ordine è il rispetto per la natura: non si utilizzano concimi chimici e la lavorazione del riso è ridotta al minimo per mantenerne intatte le caratteristiche nutritive e gustative.Riso Pozzi rispetta inoltre tutti i requisiti divarietale - attraverso un sistema riconosciuto anche nell’Unione europea - così da potersi definire “classico”: tali requisiti identificano il prodotto dalla semina alla commercializzazione per dare al consumatore finale la garanzia di un prodotto di altissima qualità. Ecco allora che Riso Pozzi non potrà mancare dalla tavola delle prossime festività e costituirà un regalo molto apprezzato da tutti gli appassionati gourmet quale ingrediente selezionato tra le migliori eccellenze del nostro territorio.Riso Pozzi è disponibile, oltre che in alcuni punti vendita Coop e IperCoop del nord Italia, direttamente su www.risopozzi.com