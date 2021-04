Riso Riserva San Massimo, una nuova immagine oltre il pack

Pubblicato il 23 aprile 2021 | 09:41

Le nuove confezioni di Riso Riserva San Massimo

Maria Antonello

Un progetto di ampio respiro

di Gropello Cairoli (Pv). Il restyling grafico si ispira agli ambienti naturali, alla fauna e alla flora della Riserva lombarda. Il classico cartoncino patinato lucido è sostituito da una versione opaca, più in sintonia con i luoghi che rappresenta, mentre la carta utilizzata per il materiale informativo è riciclata.Ma Riserva San Massimo ha ideato. Alla confezione dida 1 kg si affiancano quella da 500 e 250 g. Ilè disponibile nella confezione da 1 kg e nel nuovo pack da 500 g. Ilmantiene il formato da 1 kg. I nuovi formati da 500 g e 250 g sono ideati per soddisfare le richieste di un mercato in, rappresentati da single, coppie e famiglie poco numerose. Le nuove confezioni riportano anche la. Uno degli obiettivi di Riserva San Massimo è infatti di rivolgersi anche a quei clienti stranieri che nutrono un forte interesse nei confronti delle eccellenze gastronomiche italiane.«Il cambio della grafica, innovativa e diversa dalle altre in commercio - afferma, proprietaria di Riserva San Massimo - fa parte di un progetto più ampio di restyling che riguarda le confezioni, gli imballi da spedizione, le brochure e l’immagine coordinata. Con questo cambiamento vorremmo».Per informazioni: riservasanmassimo.it