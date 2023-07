Scrocchiarella: croccante e irresistibile, garantisce Tiziano Casillo

Scrocchiarella ti conquista al primo morso dice Tiziano Casillo, con tutta la soddisfazione di chi ha partecipato allo sviluppo del prodotto. Titolare di una pizzeria per 10 anni e con 20 anni di esperienza in Italmill, oggi Tiziano, consulente tecnico per AB Mauri, con Scrocchiarella sa di proporre un prodotto sempre vincente per tutti i tipi di format. Scrocchiarella, marchio registrato, è una soddisfazione per tutti gli attori della filiera: dal team di sviluppo della prima idea del mix, al tecnico che consiglia l'operatore di inserirla in proposta, al cliente finale che rimane stupito dalla sua qualità e dalle sue caratteristiche.

Tiziano Casillo, consulente tecnico per AB Mauri

La stessa miscela viene utilizzata per la preparazione delle basi frozen applicando al procedimento di produzione industriale un sistema artigianale. Con le basi Scrocchiarella, l'azienda AB Mauri ha rivoluzionato il mercato dell’Horeca non solo in Italia, ma anche all’estero. A riconferma del successo tre sono i premi internazionali recentemente assegnati a Scrocchiarella. Un primo e secondo posto vinti ai British Frozen Food Awards 2023 celebrati a Londra per la qualità, l’innovazione e il successo del prodotto con Scrocchiarella classica al secondo posto con il Silver Award e Scrocchiarella Sandwich classica al primo posto con il Gold Award. A questi si aggiunge lo Snacking D’or 2023, Premio conferito a Scrocchiarella Sandwich Rustica dalla rivista France Snacking alla Fiera di Versailles in Francia. Scrocchiarella è davvero un prodotto eccezionale che riscontra successo in tutto il mondo.

Scrocchiarella di AB Mauri: una delizia che conquista tutti i palati

Le caratteristiche di Scrocchiarella AB Mauri:

Leggera, croccante e digeribile.

Healthy grazie al lievito naturale madre.

Perfetta al trancio o in piccole porzioni da aperitivo.

Ottima soluzione per il delivery.

Ideale per degustazioni gourmet.

Scrocchiarella di AB Mauri: la soluzione croccante per ogni occasione

Le caratteristiche tecniche di Scrocchiarella AB Mauri:

Disponibile in oltre 30 formati.

Disponibile in versione Sandwich.

Disponibile in 5 gusti: Classica, Integrale, Riso Venere ® , Rustica, Grano Duro

Pronta in cinque minuti.

Passa direttamente dal freezer al forno.

Qualità che sorprende il cliente finale

AB Mauri Italy - Divisione AB Italmill

Via S. Pietro 19, 25033 Cologne (Bs)

Tel 030 7058711

abitalmill@abmauri.com