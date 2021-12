Scrocchiarella esalta le ricette del territorio con “Le Preferite”

Si chiama “Le Preferite” il nuovo format che esalta i sapori, i gusti e i profumi delle ricette della tradizione italiana, rivisitate in specialità gourmet, uniche e sorprendenti. Raccontate con video emozionali che mostrano i passaggi di preparazione della farcitura, le basi Scrocchiarella sono il punto di partenza per la creazione di infinite Preferite, creando un’esplosione di sapori, sensazioni e ricordi di emozioni, persone, viaggi e territori. Preparate con lievito madre di tradizione italiana, tempi lunghi di lievitazione, olio evo Coppini Arte Olearia di Parma e sale marino iodato protetto Presal, ogni base Scrocchiarella è perfetta per premiare la creatività dello chef.

Scrocchiarella De Gustibus

È in quest’ottica che AB Mauri Italy rivolge la sua attenzione al professionista per coinvolgerlo sempre di più e rendere accessibile a tutti la qualità del bakery insieme all’autenticità della cultura alimentare italiana. Scrocchiarella, stesa a mano con cura artigianale e disponibile in più varianti di sfarinato, rappresenta la soluzione ideale per impreziosire le farciture e offrire una proposta sempre più personalizzata, gustosa, ma pur sempre leggera e healthy. Con un ventaglio di gusti che spazia dalla Classica più neutra, all’Integrale più rustica, alla Grano Duro più intensa, alla Riso Venere più aromatica e delicata, ogni base risulta perfetta per trasmettere a chi la assaggia un’esperienza ogni volta unica e “Preferita”.

Nella scorsa edizione di “Host” Fabrizio Iacovella, Clara Micheli, Pietro Tallarini e Salvatore La Porta, quattro professionisti con profili diversi, hanno portato sulle basi Scrocchiarella l’interpretazione di alcuni gusti e ricette della cucina italiana. Chiediamo a ognuno di loro che tipo di base e formato ha utilizzato per la sua “Preferita” e perché.

Fabrizio Iacovella - Ricetta “De Gustibus”

«Ho scelto la Riso Venere perché il suo colore viola crea un bel contrasto con i colori chiari del mio topping e per il suo profumo, e ho scelto la tonda diametro 31 per avere uno spicchio triangolare più grande che mi consente di posizionare meglio gli ingredienti. Ho unito insieme due ricette che amo del mio territorio, la Gricia e il carciofo alla giudia».

Scrocchiarella Dante

Clara Micheli - Ricetta “Dante”

«Ho scelto la Classica perché mi è sembrata più adatta per riprendere il gusto neutro e poco salato del pane bianco toscano e creare più contrasto con i sapori della farcitura, e ho utilizzato la 55 x 25 perché l’idea della Dante è quella di una pizza conviviale: la ribollita era ed è infatti il piatto che riuniva la famiglia a tavola. Ho proposto un piatto della cucina tipica toscana evocando il gusto della ribollita ma trattando i singoli ingredienti del territorio in modo unico».

Scrocchiarella Delle Orobie

Pietro Tallarini - Ricetta “Delle Orobie”

«Ho scelto la Rustica perché si abbina perfettamente a topping con sapori forti e decisi. La mescolanza di segale, avena e orzo e l’esplosione di sapori quando i semi di girasole, sesamo e lino si rompono durante la masticazione si sposano perfettamente ai miei ingredienti. Ho utilizzato la tonda 31 perché questo nuovo formato si rigenera in pochissimi minuti in forno e si presta per un servizio dinamico e su misura per il cliente finale. Ho scelto di valorizzare le produzioni d’eccellenza del territorio bergamasco».

Scrocchiarella Norma

Salvatore La Porta - Ricetta “Norma”

«Ho scelto la Grano Duro perché rappresenta il tipo di grano che viene coltivato in Sicilia. Ho utilizzato il formato 30 x 40 perché adatto alla condivisione e di grande impatto quando viene portato al tavolo. Ho portato sulla pizza i sapori più genuini e intensi della mia terra d’origine, la Sicilia, quelli che vengono dall’orto e crescono con il sole».

Appuntamento a Sigep 2022 per scoprire altre interpretazioni delle “Preferite”.

