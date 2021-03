Scrocchiarella Frozen, ideale per il servizio delivery

Pubblicato il 11 marzo 2021 | 07:33

S

Scrocchiarella Sandwich 12x52 cm

Tanti formati perfetti per il delivery

Versatilità d’uso

Nuova Tonda 31

Infiniti abbinamenti di gusto

Scrocchiarella Sandwich

diè la linea di basi per pizza in pala alla romana a marchio Italmill, nata dal successo delle omonime miscele. Tutte le basi sono preparate con, olio extravergine di oliva 100% italiano “t.o.p.” (tracciabilità origine prodotto) dell’azienda Coppini Arte Olearia di Parma e PreSal, sale marino con iodio protetto, che resiste alla cottura. Basi ideali per la preparazione di, in qualsiasi momento. Sempre pronte all’uso, basta estrarle dal freezer, farcirle a piacere senza necessità di scongelamento e cuocerle in forno per pochi minuti, per ottenere un prodotto finito dalle eccezionali caratteristiche di fragranza, gusto e croccantezza.L’intera linea Frozen, per le sue caratteristiche e la praticità di preparazione, è perfetta per tutte le soluzioni di delivery. Già disponibile nei formati, la gamma si arricchisce anche della. Per consegnare anche a casa una Scrocchiarella pizza che Scrocchiarella Frozen consente all’operatore una grande versatilità d’uso per pizza e focaccia, e molteplici possibilità di farcitura in base al tipo di sfarinato. Ogni variante nasce per soddisfare varie esigenze di gusto, valorizzando il cereale di base. Italmill la propone in 5 versioni:Con Scrocchiarella si possono creare abbinamenti fantastici che l’operatore può personalizzare in base alla propria creatività, stagionalità e preferenza dei suoi clienti. La, di grano tenero, si abbina a qualsiasi ingrediente utilizzato a crudo o cotto, naturale o cucinato, perfetta con burro e alici, carpaccio di carne o pesce, formaggi e salumi delicati. L’, dal gusto intenso, con le tipicità del territorio. La, più delicata, per farciture mediterranee, eccezionale con molluschi e ogni tipo di pesce, note agrumate e verdure croccanti. La, dal gusto deciso, si presta ad abbinamenti che esaltano il contrasto di sapori, ad esempio salumi e formaggi stagionati. Ideale in ristorazione per sostituire il cestino del pane o per fare piccoli assaggi salati per il brunch, il banqueting o il catering.Di forma ovale, pretagliata e precotta, Scrocchiarella Sandwich nasce per soddisfare le esigenze del mondo Horeca, che oggi comprendono anche il delivery. Disponibile in due versioni:(grano tenero) e(grano tenero, segale, avena, orzo con semi di girasole, lino e sesamo), nei formati 12x28, 12x36, 12x52, 18x38 cm. Ècon salumi, formaggi o verdure. Può essere porzionata per preparare sandwich più piccoli per il take-away o da servire come aperitivo. Basta passarla in forno a 250-270°C per 2-3 minuti prima di farcirla ed è subito pronta.Per informazioni: www.italmill.com