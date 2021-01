Scrocchiarella Frozen, pizza e focaccia a misura di delivery

Pubblicato il 20 gennaio 2021 | 10:33

L

Perché Scrocchiarella Frozen?

Varietà di formati e sfarinati

Versatilità d’uso

La novità Delivery

e soluzioni spesso vanno cercate, e chi cerca trova. È un momento di grandi cambiamenti che richiede all’operatore flessibilità e adattamento e, alle aziende, prodotti in grado di agevolarlo., che ha sempre voluto essere a fianco dell’operatore con soluzioni di qualità, costituisce oggi il partner ideale con prodotti che rispecchiano le aspettative dell’operatore. La linea diè la giusta formula per la preparazione diin base alla richiesta del momento. Scrocchiarella Frozen è la linea dinata dal successo delle omonime miscele. Le basisono realizzate con lievito madre e gli stessi ingredienti di altissima qualità utilizzati per l’impasto tradizionale. Alla miscela vengono aggiunti(tracciabilità origine prodotto) dell’Azienda Coppini Arte Olearia di Parma e, sale marino italiano iodato (con iodio protetto che resiste alla cottura). Precotte e surgelate, le basi Scrocchiarella Frozen sono, basta estrarle dal freezer, farcirle a piacere senza necessità di scongelamento e cuocerle in forno per pochi minuti, per ottenere un prodotto finito dalle eccezionali caratteristiche diPer offrire un’ampia varietà di scelta e tanti possibili abbinamenti di gusto, Italmill propone 5 versioni -- che l’operatore potrà personalizzare in base al suo locale, al tipo di offerta e alle preferenze dei suoi clienti. Si possono trovare in tutte le varianti nei formati 55x25 cm, 40x30 cm e tonda ø 25 cm; nella variante classica anche nei formati 55x30 cm e tonda ø 48.Scrocchiarella Frozen consente all’operatore una grandeper pizza e focaccia e la possibilità di crearein base al tipo di sfarinato. Ogni variante nasce per soddisfare varie esigenze di gusto, valorizzando il cereale di base.Amplia la gamma Delivery la nuova, già disponibile negli altri formati, per consegnare anche a casa una Scrocchiarella pizza che manterrà inalterate tutte le sue qualità anche dopo il trasporto.Per informazioni: www.italmill.com