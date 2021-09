Scrocchiarella, qualità che ti sorprende

Con un know-how consolidato nel lievito naturale madre, Italmill ha risposto per prima alle nuove esigenze del mercato Horeca con una linea di prodotti per l’operatore del fuori casa. Dalla ricetta del tutto artigianale preparata con il Mix Scrocchiarella, con lievito naturale madre, l’azienda ha lavorato per declinare lo stesso concetto di qualità artigianale anche ad una linea frozen top quality. Un vero e proprio progetto che guarda oltre il delivery e tiene in considerazione sia le attuali esigenze di riorganizzazione dell’operatore che quelle del cliente finale.

Le basi Scrocchiarella sono preparate con farine selezionate, lievito naturale madre e olio extravergine d’oliva “t.o.p.” (tracciabilità origine prodotto) dell’azienda Coppini Arte Olearia, nel rispetto dei tempi di lievitazione e dei passaggi di lavorazione artigianali dell’impasto tradizionale. Risultato? Scrocchia al taglio e al morso, con una fragranza ineguagliabile. Grazie al lievito naturale madre, per il quale Italmill è leader di mercato, infatti, il prodotto risulta più ricco di gusto e più digeribile, mantenendo tutte le sue caratteristiche anche a freddo.

Integrale e Riso Venere sono i due nuovi gusti della base tonda diametro 31 per l’operatore che vuole diversificare la propria proposta con prodotti funzionali orientati al benessere, rivolti ad una clientela attenta al proprio regime alimentare e alle proprietà nutrizionali di ciò che consuma, sia in casa che fuori casa.

Integrale : ideale per chi predilige prodotti bakery meno raffinati e più ricchi di fibre. La sua pienezza di gusto si presta a creare il giusto contrasto con farciture a base di salumi e formaggi tipici. Per questo molto adatta alle farciture autunnali e invernali.

ideale per chi predilige prodotti bakery meno raffinati e più ricchi di fibre. La sua pienezza di gusto si presta a creare il giusto contrasto con farciture a base di salumi e formaggi tipici. Per questo molto adatta alle farciture autunnali e invernali. Riso Venere : di colore viola con piccoli puntini neri, questo sfarinato risulta curioso alla vista e gradevole per il suo gusto delicato da veri intenditori, particolarmente adatto a farciture con pesce, crostacei ma anche con formaggi o per pizza o focaccia bianca. Noti per le qualità funzionali, i chicchi di riso nero oltre ad essere ricchi di sali (fosforo, potassio, ferro, zinco e selenio) sono particolarmente ricchi di antociani dalle proprietà antiossidanti per combattere l’invecchiamento cellulare.

