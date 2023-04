Scrocchiarella Sandwich, nuovi format per ogni tipologia di esigenza dell'Horeca

La gamma Scrocchiarella, che a oggi comprende più di trenta referenze, si arricchisce di nuovi formati Sandwich, per soddisfare sempre di più le esigenze del professionista Horeca in base alla proposta e tipologia di locale, per spaziare dal classico trancio della porzione sandwich a porzioni più piccole, perfette come fingerfood da aperitivo e servizi banqueting. I nuovi formati sono la 28 x 38, da porzionare in 4 tranci e la 20 x 52, ideale per ottenere fino a 24 tranci più piccoli da aperitivo. Le basi Scrocchiarella Sandwich sono perfette per semplificare tempi e modi di preparazione. Di seguito l’opinione di alcuni pizza chef, che hanno utilizzato le basi Scrocchiarella Sandwich per le ricette delle nuove “Preferite”, utilizzando nella farcitura, prodotti tipici del loro territorio.

Francesca Locatelli, titolare di Bamboo Natural Bistrò, ristorante con cucina naturale, con sedute e servizio di asporto, situato all’interno di un centro sportivo a Grumello del Monte (Bg), con Scrocchiarella Sandwich 20 x 52 prepara la sua ricetta “A Tutta Zucca” e sceglie Scrocchiarella perché ha tutte le caratteristiche che cercava di leggerezza, versatilità d’uso e bella a vedersi. Quando ha aperto cercava qualcosa di buono, in linea con il resto della sua proposta che non fosse il solito panino. Utilizza regolarmente il formato Sandwich più piccolo da 12 x 28 e sta inserendo il nuovo formato 20 x 52 perché lo ritiene adatto per eventi e feste di compleanno.

Scrocchiarella Sandwich novità nel formato 20 x 52 (Photo Credit: Phototecnica)

Scrocchiarella, adatta per il take away e per accompagnare cocktail fantasiosi

Monica Lo Voi, food manager presso Workshop a Savona e di Workshop, bakery all’interno del Mercato Civico dove preparano normalmente pizza in teglia, apprezza le caratteristiche del prodotto perché è leggero, croccante e digeribile, ed è sempre pronto all’uso. Aspetto quest’ultimo molto importante per chi fa take away. Con il nuovo formato Sandwich 28 x 38 prepara la ricetta “Prescinseua”.

Scrocchiarella Sandwich 28 x 38 porzionata (Photo Credit: Phototecnica)

Mauro Alba, titolare di 2 locali: Roovido, ristorante pizzeria con sedute e Lumen, cocktail bar a Cesena, interpreta i sapori e i profumi della sua terra d’origine la Sardegna e porta la ricetta “Coro Meu” in Scrocchiarella Sandwich 28 x 38 che porziona in 3 tranci. Nel suo locale Lumen, prepara abitualmente con Scrocchiarella Sandwich piccole porzioni di diverse farciture per accompagnare cocktail fantasiosi.

Scrocchiarella, pratica da preparare e utilizzare in ogni format di locale

Alessandro Resta, titolare del locale Le Officine Resta, hamburgheria a Roma, con Scrocchiarella ha ottimizzato i tempi di preparazione e può offrire sempre la medesima qualità. Sceglie Scrocchiarella Sandwich perché è pratica da utilizzare e rispecchia la qualità di un prodotto artigianale. Interpreta nel video la ricetta “Guancia a Guancia”.

Scrocchiarella Sandwich 20 x 52 porzionata (Photo Credit: Phototecnica)

Al parco acquatico Aquafan di Riccione, Scrocchiarella Sandwich 12 x 36 è stata scelta perché è un prodotto facile da preparare, che rispecchia un modo di mangiare sano in linea con il tipo di divertimento sano del Parco. In poche mosse anche uno studente universitario come Lorenzo Mancini, protagonista del video con Sandwich Rumagnol, alla prima esperienza lavorativa e con un po' di passione può prepararlo, ci spiega Jari Forte, Responsabile Food & Beverage Aquafan. Con Scrocchiarella è tutto più semplice, più veloce, più buono. Ogni ricetta è raccontata in un video emozionale che è possibile visualizzare dal QR Code e che guiderà nella scelta del formato ideale per preparare “Preferita”.





AB Mauri Italy - Divisione AB Italmill

Via S. Pietro 19, 25033 Cologne (Bs)

Tel 030 7058711

abitalmill@abmauri.com