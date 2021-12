Il valore della farina nella quotidianità, raccontato da Molino Grassi a Sigep

Nonostante l’emergenza sanitaria non ancora sconfitta, la ripartenza c’è stata e proseguirà con gli immancabili appuntamenti legati al settore. Primo tra questi, a inizio 2022, è il Sigep di Rimini, The Dolce World Expo, in programma dal 22 al 26 gennaio. Molino Grassi è pronto a prendere parte alla manifestazione come protagonista, con un’agenda fitta di ospiti illustri del settore della panificazione e con la volontà di promuovere la farina come ingrediente immancabile nella quotidianità di tutti.

L’azienda di Parma, punto di riferimento per la produzione di farine e semole di alta qualità, ospiterà infatti - al pad. 5, stand 29 - noti professionisti del settore, pronti a condividere la loro esperienza e a dimostrare la propria conoscenza utilizzando i prodotti Molino Grassi. Interverrano volti noti del mondo della pizzeria come Cristian Zaghini, Nicola Ascani, Pasquale Moro, Diego Vitagliano e Gennaro Nasti; spazio anche alla pasticceria con Pierluigi Sapiente, mentre terrà una sessione dedicata alla pasta Marco Valletta.

Tutti esperti professionisti che affiancheranno Molino Grassi al Sigep, con l’obiettivo di raccontare, uniti, il valore e la qualità di semole e farine eccellenti, capaci di trasformarsi in vere e proprie esperienze sensoriali nel segno della tradizione e del territorio.

Pierluigi Sapiente, maestro pasticcere, consulente per Molino Grassi e docente de “I Percorsi del Molino”

Molino Grassi oggi dispone di un complesso industriale all’avanguardia, sviluppato con le migliori tecnologie: gli impianti produttivi macinano ogni giorno 220 tonnellate di grano duro e 220 tonnellate di grano tenero. Grandi numeri per grandi farine di prima qualità: così il Molino di Parma si impegna da oltre 30 anni nella ricerca e nell’utilizzo delle migliori materie prime per offrire prodotti realmente superiori in termini di valori nutrizionali.

Appuntamento, quindi, al Sigep di Rimini, manifestazione organizzata da IEG-Italian Exhibition Group, dal 22 al 26 gennaio 2022.

Molino Grassi

via Emilia Ovest 347 - 43126 Parma

Tel 0521 662511

www.molinograssi.it