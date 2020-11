Vandemoortele, valore aggiunto a misura di bar-ristorazione

Pubblicato il 25 novembre 2020 | 12:00

Cornetti della linea La Bellezza

Già cotti, pronti da farcire e servire

Trancio ligure ai cererali a marchio Lanterna

Le Prugne della California

multinazionale leader nel, presenta “”, linea di cornetti firmatae “” a marchio, pane e focacce 100% cotti, solo da scongelare e farcire.La linea “La Bellezza” è composta da sofficicaratterizzati dalla classica forma curva e dalla tradizionale doratura. Al cornetto vuoto, si affiancano lecon crema di nocciole, albicocca e crema. Cornetti dall’impasto leggero, con note aromatiche che richiamano il sapore del panettone. A elevato contenuto di servizio anche la busta salvaspazio all’interno del cartone che permette uno stoccaggio veloce con il minimo ingombro.“I Nati pronti per il Bar” è la linea diche il barista deve solo scongelare e farcire a fantasia per creare panini pronti in pochi minuti. Tante sono le referenze disponibili nella gamma Agritech, pretagliate e 100% cotte. Da segnalare, la100 e 120 grammi, la Ciabattina di grano duro 100 grammi, Bughy grigliato 80 grammi e Bughy 80 grammi.Tra le novità “I Nati pronti per il Bar” a marchio Lanterna, il brand Vandemoortele dedicato alle focacce , in primo piano, in particolare, ile quello ai cereali da 180 grammi 100% cotti.Per informazioni: www.vandemoortele.com