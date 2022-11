Vitala, farine e miscele di qualità per grandi lievitati

Fantasia, nel gusto e alla vista: è con la linea Vitala che Molini Valente risponde alla crescente esigenza da parte di pasticceri e maestri dell’arte bianca di farine e mescole non semilavorate, senza additivi e facili da lavorare. Perché il consumatore di oggi è particolarmente attento a ciò che porta in tavola, ancor più quando si rivolge a un canale artigianale, attendendosi un’offerta particolarmente pregiata, non solo nel risultato finale, ma sin dalle materie prime.

Ecco che Vitala, Vitala+ e Vitala Zen offrono fantasia e affidabilità ad ogni professionista: confermano gli standard qualitativi di Molini Valente e sono altamente versatili, perfette sia per prodotti dolci che salati. Danno origine a dolci genuini e gustosi, ricchi di elementi originali ad alto valore nutrizionale, con vivaci colorazioni naturali grazie alla presenza di alghe, spezie, cereali e semi.

La gamma Vitala di Molini Valente

Vitala Zen

La gamma Vitala Zen, che comprende le mescole Fuoco, Sole, Acqua, Terra ed Erba, si rivela perfetta per la creazione del grande lievitato per eccellenza, il panettone. La farina tipo 2, di forza, alla base della miscela, permette di sostenere lunghe lievitazioni e conferire alveolatura uniforme e ben sviluppata; le sfumature di colore conferiscono poi un aspetto accattivante che permette di dare vita a varianti golose e innovative rispetto alla ricetta tradizionale.

Ad esempio il Panettone canditi e pistacchio realizzato con Vitala Zen Acqua: la presenza dell’alga spirulina regala all’impasto un intenso colore verde e al prodotto finito un sapore marcato, che ben si abbinano ai colori e ai gusti degli agrumi canditi e del pistacchio. La glassatura realizzata con cioccolato bianco esalta il colore del lievitato e viene rifinita con granella di pistacchio.

Vitala Zen Sole si rivela perfetta per realizzare un colorato Panettone Milanese: il sapore caldo e aromatico della curcuma, presente nella mescola, viene enfatizzato dalla succosa uvetta che viene aggiunta all’impasto. Il risultato sarà un lievitato dall’ampio bouquet aromatico e dall’intenso colore giallo.

Impasto del pandolce con Vitala+ Grano Saraceno

Vitala Forte e Vitala+

Perfette alleate per la creazione di viennoiserie e prodotti briosciati sono poi Vitala Forte e le miscele della linea Vitala+: in particolare Vitala+ 7 cereali, Vitala+ Riso Venere e Vitala+ Farro permettono di realizzare pasticceria da colazione variegata e ricca, offrendo un’ampia scelta al consumatore finale grazie ad accostamenti e combinazioni di gusto e colori unici. Prodotti ottimi da gustare al naturale o in abbinamento a confetture di frutti rossi come ciliegie, mirtilli, frutti di bosco ma anche crema pasticcera alla vaniglia, che esaltano le note intense date dalla presenza dei cereali nell’impasto.

Pandolce con Vitala+ Grano Saraceno

Qualità, ricerca e sviluppo

L’offerta Molini Valente comprende farine studiate e realizzate per rispondere concretamente alle esigenze professionali di panettieri, pasticceri, pizzaioli e pastai. Per garantire farine sicure e costanti vengono selezionate le varietà di grano più idonee ai diversi utilizzi, con strumentazioni sempre all’avanguardia. Nel molino e nei laboratori, tecnici altamente specializzati determinano le caratteristiche e la purezza dei grani, controllando in tempo reale tutte le fasi della produzione. Due selezionatrici ottiche analizzano ogni singolo chicco e scartano quelli con difetti, anche microscopici. Uno staff tecnico qualificato si occupa di ricerca e sviluppo nel moderno e attrezzato laboratorio di panificazione: collauda i prodotti finiti, valuta le attitudini alla trasformazione del grano di vecchie e nuove varietà, sperimenta e formula nuovi prodotti per rispondere alle esigenze in continuo divenire della clientela.

