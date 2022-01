Voglie improvvise? Per placarle c'è il distributore di tortellini h24

Voglie improvvise? Botteghe, ristoranti e supermercati chiusi? A San Giovanni in Persiceto qualcuno ha pensato alla soluzione. Nella cittadini in provincia di Bologna c'è infatti un distributore automatico di tortellini, lasagne e pasta fresca che funziona ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette.

Il distributore automatico di San Giovanni in Persiceto

Un'idea nata dalla pandemia

L’iniziativa è di Germana Grossi, titolare del laboratorio Pasta e Basta che racconta di come l’idea le sia venuta durante il lockdown. «Era un po’ di tempo che ci ragionavo e poi durante la pandemia ho pensato di realizzarla, perché in quel tempo la gente aveva bisogno di acquistare in sicurezza senza fare le file - ha sottolineato - Così mi sono adoperata per trovare l’azienda che potesse fare un distributore su misura e adatto alle mie esigenze: non è stato facile ma finalmente ho trovato la Adimac, un’azienda molto seria con la quale siamo riusciti a concretizzare il progetto».

Non solo tortellini

Tra i prodotti freschi che si possono acquistare dal distributore automatico ci sono naturalmente i tortellini e poi le tagliatelle al ragù, le lasagne, i passatelli, la zuppa imperiale, il latte, il burro, i biscotti fatti da loro e le uova: tutti quei prodotti che possono essere utili in cucina e che, magari a ora tarda, ci si accorge di non avere.

«I risultati sono stati lusinghieri - ha continuato la signora Germana - Se durante la pandemia l’iniziativa ha avuto successo direi che ora ne ha ancora di più, perché si è sparsa la voce e la gente ne apprezza la comodità, negli orari di chiusura ma anche quando il laboratorio è aperto, perché il distributore permette di evitare la fila».

Punto E Pasta Di Grossi Germana

Via Antonio Gramsci, 28, 40017 San Giovanni in Persiceto BO

051 827653