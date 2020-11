I Lampascioni: un classico della tradizione culinaria pugliese

Pubblicato il 19 novembre 2020 | 15:18

I

lampascioni sono tra i prodotti tipici pugliesi , meno conosciuti. Si tratta di ortaggi antichi e caratteristici di questa regione, crescono spontanei in tutto il bacino del Mediterraneo, ma, dove ne esiste anche una particolare varietà locale chiamata, sono coltivati. lampascioni hanno le sembianze di. Il loro sapore è piuttosto amarognolo e la consistenza carnosa. Questa pianta selvatica era già nota agli Egizi e ai Greci per le sue proprietà diuretiche e depurative.

I lampascioni sono un prodotto stagionale molto delicato che si trova fresco solo nei mesi che vanno da gennaio a marzo. La raccolta avviene rigorosamente a mano per evitare che durante l’estrazione dal terreno i lampascioni si possano danneggiare con il rischio di renderli non più commestibili. In Puglia per poterli consumare tutto l’anno, mantenendo inalterate tutte le loro caratteristiche organolettiche, si conservano sott’olio.

Proprietà e benefici dei lampascioni

Dal punto di vista nutrizionale i lampascioni sono una piccola miniera di benefici per tutto l’organismo. Sono consigliati per il loro ottimo valore alimentare e la notevole concentrazione di vitamine e sali minerali come fosforo, ferro, potassio e magnesio. Contengono inoltre fibre e sono ricchi di flavonoidi, sostanze naturali con potenzialità antitumorali. L’apporto calorico è di sole 37 calorie per 100 gr. Ai lampascioni sono riconosciute proprietà lassative, diuretiche e digestive. Il consumo di lampascioni stimola l’appetito, attiva le funzioni digestive con effetto antinfiammatorio per l’intestino.

Utilizzo in cucina

I lampascioni si preparano facilmente sbucciandoli, come cipolline e asportando la base con le radici. Vanno lavati accuratamente per eliminare la terra.

Per attenuare il sapore amarognolo si suggerisce di lasciarli a bagno in acqua fredda per 12 ore dopo averli sbucciati e incisi alla base. Tuttavia questa nota amara è una loro caratteristica che molti apprezzano e non bisognerebbe eliminare se non in minima parte.





Il sistema più usato dalle massaie pugliesi è di lessare i lampascioni per 15 minuti in acqua salata, sostituire quest’acqua con altra acqua bollente salata e finire di cuocere. Dopodiché, i lampascioni si possono condire in insalata con olio e aceto o usare per altre preparazioni.

Nella tradizione culinaria pugliese i lampascioni vengono di solito utilizzati per realizzare deliziose frittelle o polpette, consumati come chips se fritti, arrostiti nella cenere, utilizzati per accompagnare carni saporite come ad esempio l’agnello e infine conservati sott’olio.