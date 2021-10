Leni's, ecco la Spremuta di Mela a Polpa Rossa

Mele 100% rosse, dalla Polpa alla buccia. È da loro che nasce la nuova Spremuta di Mela a Polpa Rossa Leni’s. A differenza di tutte le altre mele, la cui polpa presenta una colorazione chiara che va dal bianco al giallo, le mele scelte da Leni’s per realizzare questa deliziosa novità si distinguono per il loro caratteristico colore rosso, anche nella Polpa.

La spremuta Leni's

La particolarità del rosso

Esistono davvero mele tutte rosse? Certo che sì, sono rare e prelibate e devono la loro particolare colorazione alle antocianine, pigmenti naturali con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Di norma questi pigmenti sono presenti solo nella buccia di alcune varietà di mele, ma con una eccezione: quella delle Äpfel di alta montagna 100% a polpa rossa scelte da Leni’s.

Le caratteristiche della spremuta

Coltivate with liebe in Trentino - Alto Adige, nel cuore delle Dolomiti, in un territorio magico e incontaminato, queste mele straordinarie danno vita alla squisita Spremuta di Mela a Polpa Rossa Leni’s. Dal colore rosso vivo, con tonalità più o meno profonde che muovono dal rosso porpora al rosso rubino, il sapore della Spremuta di Mela a Polpa Rossa Leni’s è intenso e complesso. Acceso da una nota acida importante, che si sposa perfettamente con sfumature più dolci, libera note di frutti di bosco: fragola, ciliegia e lampone affiorano in un profilo aromatico deciso e sorprendete.

Ottima da servire in purezza o miscelare per dare vita a dissetanti long drink e irresistibili cocktail, la Spremuta di Mela e Polpa Rossa Leni’s è una spremuta che affascina per il suo colore e conquista con l’intensità e la complessa freschezza delle sue note fruttate. Provare per credere!

Confezione e prezzo

La Spremuta di Mele a Polpa Rossa Leni’s, disponibile in bottiglie da 750 ml, è in vendita nella distribuzione moderna al prezzo consigliato di 3,99 euro.