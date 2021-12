La Borsa della Spesa del 17 dicembre: ortaggi invernali, prezzi in aumento causa maltempo

Frutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da Bmti (Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana del 17 dicembre. La "Borsa della spesa" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.

La Borsa della Spesa del 17 dicembre

Le rilevazioni della settimana

Entrato ormai nel vivo, la campagna di raccolta delle arance bionde è arrivata a fornire un'elevata disponibilità di prodotto che, contestualmente, ha portato a un calo delle quotazioni. Prezzi stabili, invece, per le mele ormai presenti sui mercati all'ingrosso in tutte le varietà. Passando al comparto verdure e ortaggi, ottimo rapporto qualità-prezzi per i radicchi rossi. Prezzi sui livelli medi per i prodotti a lunga conservazione come patate, cipolle e carote. Quotazioni generalmente in rialzo, invece, per gli ortaggi tipici invernali che hanno sofferto le temperature basse e il forte maltempo degli ultimi giorni